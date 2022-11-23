對國家身份的認同是一個人對一個國家所產生的歸屬感。其實，每個人出生都擁有與生俱來的傳統、文化和語言。如果跟自己的國家有身份認同感，心裏會覺得很滿足、很驕傲。反之，如果某人明明屬於某個國家，但卻沒有產生身份認同感，而且不覺得屬於那個國家的話，不但自己內心要掙扎，更會在其他國家國民的眼前抬不起頭來。

要點一，由於認真認識國家而感到自豪。當然，某些明明自己嘴裏說着中文，但卻對國家缺乏身份認同感個案的原因，是因為那些人對國家的認識非常不足。自鴉片戰爭發生以來的中國近代史很多人都熟讀，那時的中國不斷被西方列強和日本打敗，不平等條約簽了一個又一個，淪為半殖民地。看現在，國家已經成為世界上的強國，國民挺直腰板站起來了，再也不用受外國船堅炮利和不平等條約的欺辱，這些都是鐵一般的事實。

近來，國家發展的速度更叫人刮目相看。十年間，接近9,900萬農村貧困人口成功脫貧，佔同期全球減貧人口的七成以上。同一個十年裏，全國居民人均可支配收入從1.65萬元大幅躍升到3.51萬元，國家打贏了人類歷史上規模最大的脫貧戰，全面建成了小康社會。與此同時，國家的經濟實力出現了歷史性的躍升，去年國家的經濟總量超過114萬億元，不但佔世界經濟比重近百分之十九，還對世界經濟增長作出約百分之三十九的貢獻。知道了這些事實，自然就會產生歸屬感，對身為中國人感到自豪。

要點二，一國兩制展現出香港的重要性。剛過去不久的二十大通過了一項決議，將全面準確和堅定不移地貫徹「一個國家、兩種制度」的方針寫入了黨章。自回歸以來，香港是落實「一國兩制」最主要的地區，國家主席習近平在二十大報告裏高度評價了「一國兩制」在本港實踐所取得的歷史成就，而且會議把「一國兩制」寫入黨章，這無疑是把香港提升到國家發展策略的層面。獲得國家抬舉，港人當然感覺到責任重大，也感到無比驕傲。

要點三，跟國家成為命運共同體。從二十大報告可見，國家正踏上新征途，任務是全面建成社會主義現代化強國，全面推動中華民族的偉大復興。與此同時，香港也正好經歷過社會動盪，現在處於由亂到治、由治及興的階段。筆者認為，目前的香港是浴火重生，也正踏上重建輝煌的征途。此刻，國家珍重我們落實「一國兩制」的寶貴經驗，張開懷抱歡迎我們融入國家的發展大局。這樣，我們就跟國家融合得更緊密了，真正成為了命運共同體。

香港「今時不同往日」了，二十大清楚表明，推進「一國兩制」在香港的成功實踐，是中華民族偉大復興歷史進程中的重要組成部分。有了這「高貴」的身份，還不值得我們感到自豪，而要格外珍重自己身為國家一分子的身段嗎？