功夫茶：濫用聲請無底洞　唔嗲唔吊禍香江

新一屆政府成立至今，唔經唔覺已4個多月了，真正要解決嘅問題真係愈積愈多，令人不禁想起國家主席習近平對新班子嘅寄望，佢提出四點希望，包括提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定。

嗱！習主席嘅話簡單易明，冇官腔；而特區政府就一味「以結果為目標」。冇錯，都係想減少非必要嘅官僚行政程序，務求加強施政效率啫！之不過，好似假難民拖延留港耗盡庫房資源，成為尾大不掉嘅治安毒瘤，搞到香港雞毛鴨血，佢哋幾乎日日劈友生事，將香港變成「動感之刀」，予人新政府喺提高治理水平和維護和諧穩定方面，都真係口水多、冇尿屙嗰隻，搞唔掂假難民，試問點樣說好香港故事？

本報一直關心社會關注民生，假難民濫用免遣返聲請程序，滯留香港，遺禍多年，本報不惜動用人力物力追蹤報道，都係希望政府能夠加強執法，盡快斬除毒瘤，令香港見到明天。至於立法會亦有關注呢方面嘅議員，尋日就有議員要求政府盡快處理假難民問題，其中有議員批評免遣返聲請假難民問題已經困擾香港多年，浪費大量公帑，早前已花近80億元納稅人嘅錢，現時每年仍要花逾10億元去處理，促請律政司司長林定國檢視現行法例，杜絕有人濫用免遣返聲請機制，要求司法機構盡快處理司法覆核個案，並盡力支持保安局工作，盡快遣返假難民。

呢，又有議員表示，現時司法機構積壓大量免遣返聲請嘅個案，目前仍在處理2018年嘅個案，要求律政司就問題加開特快隊處理，並解決假難民濫用司法程序嘅問題。你睇，連2018年嘅個案都積到依家，不是應了古人所說「合抱之木，生於毫末；九層之台，起於累土」嗎？如今假難民成為尾大不掉嘅治安毒瘤，咪就係一路積壓下來嘅問題囉！看來，律政司、保安局丶入境處等有關部門，真要舉行跨部門會議，定下有效執行指標，盡快解決假難民禍港呢個迫切問題。

政府一年處理約1,200宗假難民免遣返聲請個案，至今仍然至少有約14,000宗個案，最少10年先處理得完！之不過仍未計算新來港嘅假難民，即最少又要花費100億元公帑，你話養呢班社會毒瘤係唔係如無底深潭？本報一早已指出治本之道，就係要退出國際難民公約，可惜政府不動如山，任由假難民氾濫成災！功夫茶大早亦指出，對付假難民，最低限度都要設禁閉式難民營，減少佢哋湧港搞搞震及來港夥同黑社會大佬食大茶飯嘅誘因；可惜歷屆特首又係唔嗲唔吊，就咁積吓積吓養出咁大個治安毒瘤。「管理者，必須成事」，否則無從提高管治水平，新政府真要加把勁！