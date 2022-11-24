娛圈單打：驚傳譜出黃昏戀　相逢未晚銀髮時

近日娛樂圈可謂喜事重重，繼劉愷威成功脫單，認愛內地女星李曉峰後，內地傳媒又傳出另一單更爆的戀情，就是90歲的胡楓與88歲的羅蘭「修成正果」，共譜黃昏戀！

內媒煞有介事指出，修哥在剛完成的演唱會後台向羅蘭姐求婚，兩人不打算註冊，也不計劃擺酒，只想簡簡單單一起共度餘生，修哥5個仔女都十分支持云云。

黃昏戀的消息傳出後，香港觀眾初時驚訝得「吓」一聲，應驗了「一百歲唔死都有新聞」的真理，細思卻覺得十分可貴，十分溫馨。惟內媒指消息來源為「港媒報道」，而香港傳媒一直無此報道，種種迹象顯示乃係流料居多。修哥得悉後哈哈笑謂「有很多人恭喜我」，強調只是美麗的誤會，似乎同羅蘭姐並無下文。

不過，世界上沒有事情是絕對不可能。仔大女大的修哥，自6年前喪妻後便一直形單影隻，儘管人緣極佳，在娛樂圈契仔契女無數，連天王張學友、影帝張家輝也畀面擔任其演唱會嘉賓，惟失去老伴的空虛，絕非旁人能夠彌補；何況修哥是出名的「愛妻號」，痛失太太令他大受打擊，若此時有一個情投意合的伴侶出現，相濡以沫，在晚年攜手走下去，不是很浪漫、很值得高興嗎？

修哥是影壇長青樹，羅蘭姐也是出名隨和無架子，更是金像獎影后，二人扶掖後輩不遺餘力，對娛樂圈貢獻極大。他們都是自粵語片時代出道，認識了超過半個世紀，多年來合作無間，羅蘭姐至今更是雲英未嫁，跟修哥可謂十分登對。這段黃昏戀一旦成真，相信全港觀眾都會送上祝福。