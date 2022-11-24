正論：馬路炸彈日日爆　車毀人亡鑊鑊甘

都說馬路如虎口，但在香港，虎口都不足以形容，說是戰場也不誇張。皆因交通意外無日無之，毒駕、危駕、醉駕更是層出不窮，市民避無可避。尤其毒駕之多，已到了匪夷所思的程度。回歸前，京官曾批評末代港督彭定康大幅增加政府開支將令香港「車毀人亡」，想不到回歸後的今日，「車毀人亡」卻更鮮活地在香港馬路上演！

僅昨日一天，便有多宗車禍發生，包括七人車在將軍澳突然起火；東九龍走廊七車串燒；保時捷於昂船洲大橋與的士相撞，司機不顧而去；客貨車新蒲崗掃欄撞冧燈柱等，當中有涉及司機醉駕被捕。這還不止，東九龍交通部警員於本月19日凌晨時分巡經牛頭角道之際，截停一輛形迹可疑的私家車，駭然發現私家車內藏有約21克懷疑氯胺酮及約36克懷疑可卡因，市值約3.1萬元。最令人瞠目結舌的是，「毒品車」司機竟然只是一名14歲少年，疑有黑幫背景。世風日下，道德淪亡，信焉！

更令人心痛的是，另一個14歲少年本月7日晚飯後在元朗青山公路灰沙圍對開散步，突遭私家車撞飛十數米重傷命危。警方其後拘捕28歲涉案男司機、其女友及一名同黨。揭發男司機有黑幫背景和毒品案底，沒有駕駛執照，更涉去年一宗危駕案被通緝，堪稱惡貫滿盈。少年何辜！可憐品學兼優的「乖乖仔」腦部受重創，近日雖然終於甦醒，但恐怕「手尾長」。

不得不提另一宗經典危駕案，又是同毒品沾上關係。上月27日，一輛由女司機駕駛的銀色私家車為逃避警車追截，一度沿西九龍走廊往荃灣象鼻山路飛馳，其後更掉頭逆線駛上屯門公路逃走，當駛至近油柑頭濾水廠位置時，終撞及另外兩車停下。事件導致3人受傷，警方整個追截過程長逾12公里。女司機事後被揭涉及「販毒」和「行使虛假文書」被法庭通緝，警方最終以涉嫌「狂亂駕駛」、「擅取交通工具」等5宗罪將她拘捕。

所見既可駭，所聞良可悲。港府宣傳「路上零意外，香港人人愛」已有很多年，但交通意外未見減少，反而愈來愈多。警方數字顯示，2001年至2011年的10年間，本港交通意外數字呈上升趨勢，尤以2020年的15,000多宗，升至2021年的17,000多宗，升幅最為顯著。今年首10個月，交通意外宗數亦已接近12,000宗，傷亡達14,557人。而毒駕被捕的數字更有驚人上升，自警方於去年2月引入快速口腔液測試棒後，僅4個月已偵破48宗毒後駕駛，較前年全年上升一倍多，可以預料，今年必定更多。

說到底，毒駕案和毒品車的新聞幾乎每日見於報端，不是無緣無故的，而是本港毒品實在太過氾濫，黑社會販毒獲利巨大，終致涉毒人士男女老幼都有，香港儼然毒港。警方單靠設路障做測試，不可能令毒駕等罪行絕迹，治本之法必須從源頭入手，大力掃毒，搗毀黑社會財源。否則，「車毀人亡」勢必一語成讖！