世界視線：印度國際冒起　挑戰歐美霸權

憑藉着人口紅利，印度躍升為全球第四大經濟體，經濟增長速度近一、兩年也居全球前列，在今後大有可能趕上中國，成為繼中國之後，發展中大國可以在經濟上成功的例子。由於開始財大氣粗，印度的外交政策也積極表現出大國聲勢與氣度。今年12月，印度將是G20的輪值主席國，在外交方面顯然會有大舉動。

過往，印度因為巴基斯坦，在地緣戰略方面長期與蘇聯（俄羅斯）合作，對抗美國、中國、巴基斯坦的一方。在蘇聯時期，中國與巴基斯坦支持美國在阿富汗鼓動伊斯蘭教極端組 織推翻蘇聯支持的當地政府。印度與巴基斯坦的衝突，伸展至涉及阿富汗的大國博弈。印度的軍事裝備，便長期由俄羅斯供應。

即使近年美國介入，2007年印度與澳洲、日本、美國組成Quad的非正式組織，開始與美國發展關係，但並沒有放棄與俄羅斯的關係。而中美關係改變，也影響印度與中國從敵對轉變為可以合作的機會。印巴同時參與中俄主導的上海合作組織，便是中俄印巴四方新的互動關係，排斥美國。

烏克蘭戰爭開始，印度一如中國，並沒有依從美國對俄羅斯制裁。但在公開場合，中國沒有批評俄羅斯，印度卻在今年9月由總理莫迪批評俄羅斯開戰。不過，印度的批評屬於善意。印度不懼怕美國的制裁和金融二級制裁，堅持進口俄羅斯石油，美國與歐盟都不敢因此而對付印度，美國甚至說樂意讓印度進口俄羅斯石油，顯得無奈。印度的企圖應該是在當上G20主席國的同時全力推動烏克蘭停戰，作為它大國外交的第一項大成就，也借此表現出它作為新興大國、不結盟運動的代表的能力，在今後多元的國際關係裏開始發揮作用。

在推動烏克蘭停戰和談的同時，印度亦強調反對任何對國際能源市場的政治干預，主要是針對美國、歐盟對俄羅斯石油、天然氣制裁帶來干擾國際能源市場的舉措，背後是印度的經濟發展依靠國際能源進口，它要如中國那樣努力維持市場的開放性與穩定，不單止大量進口俄羅斯石油和天然氣，也要與OPEC+俄羅斯等抗拒歐美的干預。在這方面，印度與中國、俄羅斯、沙特阿拉伯，以及其他能源進口和生產的新興國家，利益是一致的，卻與歐美對立。印度不會變成日本，反而會像中國般獨立，且相信會在外交上更為進取。

研究所所長 陳文鴻