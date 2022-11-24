若果在各方斡旋下，歐美同意烏克蘭停戰談判，即使不重複《明斯克協議》，因為美國投入太多，也在戰場有利之時，美國不會有巨大讓步，參與會議的是俄、烏、歐盟、美國，最佳的發展是加上中國與印度，以第三者來保證談判的公正，也包括了戰爭後烏克蘭重建的議題。倘能如此，是烏克蘭的幸運，也是歐洲（包括俄羅斯）與全球的大幸。

停戰便是美國與歐盟放寬或暫時擱置對俄羅斯的制裁，俄羅斯亦相應停止反制裁，雖然未必可即時達致，卻在執行制裁與反制裁中多了寬鬆，也給市場樂觀的期望，油價、天然氣價有望回落，現時英國、美國巧立名目的轉運進口俄羅斯石油，將會明目張膽進行，歐盟可依樣畫葫蘆地大肆進口俄羅斯能源。

有和談的一線希望，市場的預期心理及投機活動，相信會在匯市股市上產生巨大反響，歐元會升，歐洲股市回暖，國際油氣價跌，新興國家的金融危機會稍減。至於美元，顯然難免回貶，美國股市卻可借機更上層樓。日圓變化在於日本貨幣政策。美國聯儲局會否借勢放緩加息之勢，趁能源價跌，通脹有機會回降而回歸貨幣擴張，再造就美國股市又一場狂歡盛宴？

烏克蘭停戰會使中國大為得益。國際金融趨穩，生產與貿易都可回升，烏克蘭重建，歐洲經濟復常，作為主要供應者的中國，進出口可同時大增，填補國際供應的空缺，包括美國進一步擴大消費與進口。而東南亞、印度都會受惠於市場的又一輪擴張。

俄羅斯的石油和天然氣、中國的製造業，一直是近年國際經濟發展的主要推動力，戰爭終止，破壞減少，中俄都會恢復動力，但不會回復戰前的國際格局，戰爭中歐俄烏俱損，美國的聲勢也大為削弱，在國際社會裏的信用大跌。

戰爭不戰不和，是歐美30國聯手打不垮俄羅斯。不戰不和，歐盟與俄羅斯不會被戰爭完全消耗，俄羅斯還可保持現有軍力，守住歐俄邊界、守住敍利亞的優勢，更有利俄羅斯用能源、礦產、農產品與全球貿易，發展歐洲以外的關係。但戰爭未完全平息，歐俄在國際上的影響會被削減，美國再難主宰世界，如果中國與印度能夠合作，達成烏克蘭的停戰，國際政經格局從歐美主宰轉移，西方衰減，多元化之勢更為鞏固。烏克蘭戰爭，無論結果如何，正在改變世界。