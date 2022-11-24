律政司近日向終審法院就黎智英聘請「洋律師」介入國安案件申請上訴許可。消息說，由於黎智英案已定於12月1日開審，時間緊迫，終審法院排期本周五（25日）上午處理律政司的上訴許可申請，並由終審法院首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛審理，預計需時一小時。

律政司的上訴許可若失敗，那麼英國御用大律師Tim Owen就鐵定介入這宗香港的國安大案，而能夠阻止這一情況的，只剩下中央出手——通過特區政府或駐港國安公署將此案移交內地司法機關審理，否則，從12月1日那天開始，中央制訂的《港區國安法》就會任由外部勢力與香港司法合力盡情「修理」。

形勢是緊張和嚴峻的，用不着甚麼人施壓，也用不着輿情滔滔，終審法院的壓力是巨大的。消息說，他們預計用一個小時審理此案。須知此案屬於《港區國安法》第55條所說的「複雜情況」和特區政府管轄「確有困難」的首宗國安大案，只用一個小時就「搞掂」，似乎神了一些，是否說明他們早有準備和結論？整個「審理」只走過場？

《港區國安法》已實施近兩年半，香港司法系統用甚麼態度對待《港區國安法》，港人和中央看得清清楚楚；他們對香港各界強烈要求和中央指示的司法改革是甚麼態度，大家也看得清清楚楚，香港終院首席法官也帶隊上京見過中央政法、司法相關領導，聆聽有關指示和整改要求，然而，所有這一切他們都置若罔聞，漠然視之！有人是否以為這樣就能混過去？見中央近期沒有甚麼動作，就想用黎智英聘請外國人介入國安案玩玩「測試壓力」，看看中央是否「夠膽」把黎智英案移往內地？現在「測試壓力」彈番轉頭，香港終院要接着！

香港回歸後，反對派就是在許多事情上玩「測試壓力」，一次次地加碼挑戰中央底線，不把自己玩死誓不罷休。