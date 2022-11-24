遏制中國，已成為美國兩黨乃至整個社會的共識，不管誰上台都不會改變。眾議院共和黨領袖麥卡錫揚言，若在下屆國會當選議長，將會組建一個中國問題特別委員會，以示對華強硬。這恰恰反映老美焦躁不安，在反華被視為「政治正確」的環境下，美國政客只會愈來愈歇斯底里，愈來愈走火入魔。不過，在美國也有相對客觀理性的人，前財長薩默斯日前在接受媒體採訪時指出，美國應該更專注於提升自己的經濟實力，而非攻擊對手或試圖告訴中國「如何運行整個社會」。

薩默斯一語中的，如何運行整個社會是各國的權利，輪不到別國指手畫腳。美國最大問題就是自以為是，總是企圖將自己一套強加於人，殊不知各國國情不同，根本不可能照搬美國那一套。尤其是中國，如果實行所謂的美式民主，結果必然是分崩離析，正如當年蘇聯解體，甚至很可能比蘇聯更慘。這也許正是美國想達到的目的，但中國絕不可能中其圈套。

最令老美無法接受的是，曾經貧窮積弱、任人欺負的中國，竟然一躍成為世界第二大經濟體，大有後來居上之勢。反觀美國優勢漸失，競爭力每況愈下，已無法跟中國公平競爭。但老美又不願放棄霸權，於是千方百計阻止中國繼續發展，正當手段不奏效，就使用下三濫手段，下三濫手段也不行，還有甚麼招數？薩默斯認為美國應該更專注於提升自己的經濟實力，道理人人皆懂，可惜說易行難，如果美國有辦法提升自己的經濟實力，何至於如此焦躁。拜登屢次放低身段求見中國領導人，不就是因為實在沒轍嗎？國務卿布林肯盼望盡快訪華，不就是因為有求於中國嗎？

形勢比人強，在大國博弈中，時與勢都在中國一方，美國現在不可能遏制中國，將來更不可能，遲早必須接受中國崛起的事實，遲早也必須面對自己不再是唯一霸主的事實。拜登對中國領導人的承諾，由「四不一無意」增加到「五不四無意」，已足以說明一切。

君不見，這幾年美國所有招數都用盡了，貿易戰、科技戰、金融戰、輿論戰，連佩洛西老太婆也親自披掛上陣竄訪台灣，結果還是無法達到預期目的。在此情況下，美國除了調整對華政策，尋求溝通合作之道，還有甚麼辦法？麥卡錫之流昧於形勢，誇誇其談，只能證明自己無知。