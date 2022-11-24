不少香港人覺得，俄羅斯與烏克蘭的戰爭距離自己很遠，影響不會及至香港，但這種感覺大抵很難維持下去，事關愈來愈多事情已經「殺到埋身」。中華電力公司和香港電燈公司剛宣布，因為戰爭導致能源價格急漲，所以明年電費須大幅度提升。

所謂的「大幅度」，那幅度果真大得驚人，明年元旦後的電費跟今年1月比較，中電要提升近兩成，港燈更是「飛擒大咬」，須提升逾四成，讓不少居於港島區的市民欲哭無淚。

新冠疫情加上俄烏戰爭的影響，近年全球不少企業出現經營困難，但在香港開電力公司，卻是少有的一盤好生意。市道好的時候，全民用電量大升，電力公司的利潤滾滾而來；世界大亂、市道走壞的時候，他們有政府提供的利潤保障協議，所有增加的成本，一律可以轉嫁到消費者身上。要形容這樣一盤生意，用上「穩賺不賠」4個字，已經遠遠不能曲盡其妙，大概應稱為「穩賺而盡賺」，才能勉強達意。

香港的電力公司實在太短視，須知能源價格急漲只是短期現象，兩、三年內或許便能解決，但如今水深火熱的日子，卻是香港人數十年來少見，際此之時，電力公司何不慷慨一點，與市民共度時艱，只要熬過這一關，市民對這些大財團又不生惡感，生意長做長有，豈不是更好？如今電力公司堅持大幅度加價，市民只能任由宰割，但怨氣屈在心中，這筆帳便可能留待將來去算。現在社會上愈來愈多聲音，要求政府結束兩電的壟斷經營，盡快引入競爭者。況且還有一事，我得提醒兩大集團，近年中央正致力打擊大型壟斷者，你們嘛，也未免太不懂看風色了！