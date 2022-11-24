中電及港燈明年1月起，淨電價按年分別加19.8%及45.6%。按照現行「管制計劃協議」規定，到2033年以前，准許利潤水準訂定為固定資產平均淨值的8%，而今次加價申請因屬於該框架內而毋須行會審批，但兩電是公營行業，應於艱難時期與市民共度時艱。

環境及生態局局長謝展寰稱，與兩電磋商時，有提出要求兩電考慮不要賺盡協議訂立的8%准許回報，惟「兩電不同意」；他表示在合約精神下，「唔同意都要尊重合約精神」。

管制計劃協議簽訂的前提，是電力公司須保證在電力供應可靠性、運作效率、客戶服務及其他方面維持高效率和質素，及根據財政及其他因素以合理的最低價格提供服務。但兩電保證價格合理的主要舉措，只是動用協議內規定用作降低電費增加的電費穩定基金，這不盡符合協議本身的精神。政府提供的電費紓緩計劃和電費補貼將分別在明年年底和5月結束，屆時若未有延長，市民電費開支將百上加斤。

兩電在經濟陷入衰退的逆境下，堅持把准許利潤「賺到盡」，將燃料成本上漲壓力轉嫁市民。其紓困措施亦不過是將之前從市民身上「多賺」的錢，撥出一部分歸還公眾。筆者認為，疫情尚未消退，不少市民尤其是基層家庭及劏房戶收入大減，處於水深火熱之中，對兩電加價難以接受。而就兩電應否透過現行管制計劃協議機制賺盡回報，筆者促請政府就協議的准許回報作檢討。

當局要思考排除將「合理利潤」跟固定資產淨值掛鈎的計算方法，研究是否可考慮主動作出提早修訂，亦應和廣東省政府協商透過加入大灣區電網，確保香港企業及市民有能負擔的充足綠色電力供應。