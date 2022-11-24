物業管理業監管局（以下簡稱物監局）最近與廉政公署合作推出《物業管理防貪警示》，主力針對4類投訴最多的反貪防貪範疇問題，即採購、財務管理、處理投訴及人力資源管理，是繼去年7月向物管業界發出《防止貪污事宜操守守則》後的進一步加強防貪行動。筆者作為物監局前副主席，對此大力支持。

毫無疑問，自物監局推動業界經營者領牌和執行管理的高級人員盡快領取管理人的牌照，執行物業管理業發牌制度之後，再加上廉署協助推動反貪防貪，物管業的經營和服務持續在正確軌道上運行。一如當局的介紹，今年1月至9月共接獲307宗涉及樓宇管理的投訴個案，比去年同期384宗下降近兩成，改善了業界的誠信服務，保障了住戶的合法合理權益。然而，這完全沒有值得自滿和驕傲的理由，因為還有許多死角和不足需要物監局、執法部門、業界，尤其是廣大受益人和持份者的不歇努力推改革，才可以達致「不能腐、不敢腐、不想腐」的廉潔清明。那麼，物管水平便自然提升，人們在清廉公正的居住環境下生活，便可以安居樂業了。

那麼，還有哪些死角和處女地要改革呢？首先，必須加強小業主反貪防貪的教育，加強業主和住戶提升對自身居停權利的認知和法律保障武器，才可以提升監督的水平。其次，大廈公契中的不平等條款保障發展商的絕對權力及利益，如妨礙大廈成立法團的規定，令超大型發展商壟斷物管業，業主監管變得虛有其名，存在許多看不見的利益交換。再者，有政治勢力介入操控法團事務，令物管政治化和複雜化，使別有用心者有機會鑽空子，達致名利雙收。最後，必須大力提升從業人員遵行《港區國安法》的規定和要求。