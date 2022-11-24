美國國防部長奧斯汀日前喺柬埔寨暹粒與中國國防部長魏鳳和會晤，奧斯汀強調反對單方面改變台灣海峽現狀，敦促北京避免採取破壞穩定嘅行動。之前，奧斯汀喺加拿大出席一個國際安全論壇，已經煞有介事警告：中國與俄羅斯一樣，都尋求一個強權即公理嘅世界，以武力解決糾紛，撲滅自由嘅火燄。老朽日前在本欄已指佢白日見鬼，話佢一派胡言，於此不贅。

呢，美國一直對中國「喊驚」，驚到語無倫次，凡事都要把中國拉下水，俄烏之戰都要把中國跟俄羅斯扯上關係，綑綁一起，廢噏甚麼「以武力解決糾紛」！好嘞，今趟奧斯汀與魏鳳和面對面講清講楚，當知中國確非好惹。魏鳳和重申台灣問題係中國核心利益中嘅核心，係中美關係第一條不可逾越嘅紅線。

奧斯汀聽得明白，就應明白喺台灣問題上咪再做架樑。台灣是中國的台灣，解決問題係中國人自己嘅事，外部勢力無權插手干預。未知奧斯汀是否聽懂這條紅線不可逾越？

魏鳳和進一步說：中國軍隊有骨氣、有底氣、有信心、有能力堅決維護祖國統一。中國國防部新聞發言人亦指出，當前中美關係面臨的局面，主因是美國作出錯誤的戰略判斷，並不斷虛化、掏空、歪曲「一個中國」政策，頻繁對台軍售、協訓台軍、派高官赴台等。

中美要奉行互利共贏嘅開放戰略，美國就不能一直玩政治操弄，推動所謂「脫鈎」，這樣與中國堅定不移地推動高水平嘅對外開放，無疑背道而馳。奧斯汀叫北京「避免採取破壞穩定嘅行動」，若不是見鬼，起碼也是一葉障目，不見泰山。中國目光始終看向全世界！一個大國要有廣闊胸襟和格局，唔好呢頭講到如何正氣，轉個頭又亂放暗箭，下三濫手法點做大佬？