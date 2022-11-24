中共的中央委員會，是囊括黨、政、軍、群、企等各方面高級幹部的集團，其中作為槍桿子的軍方，向來佔有相當份額。在十八屆、十九屆中委裏，軍方將領都擁有41個名額，佔比20%；而在二十屆中委，軍方中委增至44人，佔比提高到21.5%。

在2016年軍改前，軍方中委幾乎是清一色正大軍區級以上將領，包括四總部，七大軍區，海、空、二炮、武警四大軍警種，國防大學、軍事科學院等單位的司令員、政委等，尤其是總參謀部、總政治部，其副職亦為正大軍區級，故而每個部門都擁有多達四、五個中委席位。軍改裁減四總部、七大軍區，軍委機關部門的職能與權力大大萎縮，反映到十九屆中委組成人員之中，軍委聯合參謀部、政治工作部都僅有一個中委名額，與以往總參、總政的兵強馬壯不可同日而語。

從二十屆軍方中委的構成來看，其主要新變化有三點。一是軍委部門的員額增加，如聯參部、政工部各有一名副職入選中委，而軍委的一廳、六部、三委主官，也首次全部當選中委，這在一定程度上反映出軍委機關部門權力的適度回升。軍改最大的變化是撤銷作為領率機構、掌握軍隊實權的四總部，新設的15部門定位為辦事機構。所以軍改後軍隊單位排序，從原來的「四總部、各大軍區、各軍兵種」變為「各戰區、各軍兵種、軍委各部門」，去年開始又調整為「軍委各部門、各戰區、各軍兵種」。中國政壇有嚴格的排名政治學，排名次序象徵着權力輕重，如今軍委部門排名居首，且增加中委名額，顯示軍改思路有了某種糾正，重新強化軍委部門權力。

二是三軍參謀長，包括陸軍參謀長黃銘、海軍參謀長胡中明、空軍參謀長俞慶江3位中將，也都當選中委。一般而言，以往只有單位司令員、政委等正職才能入選中委，副職通常安排為候補委員。上屆中委雖也有幾位副職入選，但以副司令員為主。2016年軍改後，各戰區、軍種的司令部改稱參謀部，地位同樣一度被削弱，淡化指揮色彩，突出幕僚意味。而今參謀長首次集體直升中委，亦是重新加強參謀長作用，符合備戰打仗思路。

三是軍種席位比例發生變化。十九大時，作為新調整組建的部隊，火箭軍、戰略支援部隊分別獲得了3個中委席位。而在新一屆中委裏，兩支部隊均只有兩個名額。作為第六大兵種的聯勤保障部隊，首次獲得一個中委席位。陸軍員額與上屆持平，而海軍、空軍的中委席位，均比上屆增多一個，達到4席。除了司令員、政委、參謀長，海軍南海艦隊政委楊志亮、南部戰區空軍政委徐西盛亦當選中委。

在近兩年台海軍演、遠洋訓練、繞島巡航、南海戰巡等重大軍事行動中，海軍、空軍是主力，航母、潛艇、隱形戰機也是軍備發展最突出的成績，增加中委席位，乃應有酬庸。