香港說再工業化，在去工業化這麼徹底之後，再建立完整生產鏈的工業體系是困難。不但耗費巨大，生產的每一環節以及它們之間的連接都代表着深厚的技術、管理與知識，不可能用錢買回來。特別是高科技的產業、投資巨大，知識技術要求嚴謹，國際競爭劇烈，容易被淘汰。香港的長處不在生產環節，要建立起來是一、二十年，且未必成功。香港應該揚長棄短，不能照抄外國乃至深圳、杭州、貴陽的例子。

十幾年前看過一篇論文，說的是東京在日本工業發展中的作用。東京除了提供金融與技術知識外，更重要的是作為新產品的市場試銷和宣傳。市場試銷是依靠東京龐大的消費人口和國際化的口味、功能與設計要求。在東京銷售成功便易於擴大海內外的銷售，也可以得到市場的反饋，進行改良。日本產品着重設計、技術、功能與時尚款式，屬生產與服務的結合，代表現代消費的最新發展。

香港的城市功能性質近於東京，優勝之處在於旁側是全球最大的消費品生產體系，不僅是珠三角，還覆蓋廈門泉漳和長三角。以往香港作為海外產品進口中國內地的門戶，但今天中國內地產品質量設計、技術都愈來愈超越，以新產品的創新來爭奪國際市場。香港大可改變角色，變成為中國內地產品示範櫥窗、試銷場所。以香港代表的國內外消費要求來考驗內地新產品，改善產品與營銷宣傳內容，也借香港的國際關係和形象擴大銷售。

香港近年過於消費取向，在替內地產品市場試銷以外，未必能提供優良的設計、技術、創新人才。香港可做的是吸納海外優秀創新人才，來加強香港這方面的能力，如東京一樣，香港提供生產與銷售的服務業，與內地製造業結合，形成新型的前店後廠。但卻不是加工貿易的低成本大眾生產，而是與小批量多品種、技術與設計含量為主的現代化生產體系。以香港的年輕人加上海外招聘的各方人才為基礎，香港變成中國內地優良產品和外來設計內地生產新產品的百貨店、櫥窗，面向全世界。

這樣把生產與服務業結合起來的再工業化，一是製造出眾多的職位和相關的技術與知識。二是利用香港積累的內外人脈、文化、知識、國際關係，可更有成效地迅速建成起這樣的前店後廠體系。香港可借此作華麗轉身。