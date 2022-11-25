美國總統拜登向中國保證：不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，除了這「五不支持」，拜登還保證無意同中國發生衝突，無意尋求向中國脫鈎，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

拜登的「排比句」和「長唱腔」可謂一氣呵成，似很嘹亮。然而有人會信嗎？包括拜登本人和那些美國西方政客及媒體會信嗎？中國過去幾十年，聽聞這類說的比唱的還好聽的保證多矣，態度是「聽其言觀其行」。回想一下，美國有幾次是言行一致呢？

中國人很在乎言行一致，很在乎說到做到，很在乎誠實誠言，很討厭、很鄙視言行不一，說一套做一套，認為這種人心術不正、心懷叵測，說謊欺詐成性，而美國的政客最是言行不一致，最是說一套做一套，最是心懷叵測，最是性狡而奸。對此，他們不以為恥，反以為榮，因為他們把欺詐、說一套做一套當成鬥爭手段，若能成功，是自己本事了得，對手愚蠢可欺，他們信奉的是為達目的，可以而且必須不擇手段，無所謂「真話」還是「謊言」，「保證」還是「欺騙」。

和美國政客打交道，必須「聽其言觀其行」，他們說得愈好聽，保證得愈堅決，更要小心，多打問號。以今天形勢和歷史經驗觀之，拜登的這套「排比句」、「長唱腔」分明是美國根本不想做的，這些年來，從特朗普到拜登，分明是一個勁兒的支持台灣當局「倚美謀獨」、一個勁兒的開啟冷戰，一個勁兒的對中國搞「顏色革命」、改變中國體制，一個勁兒的製造衝突、一個勁兒的阻撓中國發展，一個勁兒的圍堵中國、一個勁兒的尋求同中國脫鈎。

這些已經成為美國的「基本國策」，拜登怎麼可能「不」呢？怎麼可能「無意」呢？能騙得了誰呢？