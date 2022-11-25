俄烏戰爭曠日持久，西方一直念念不忘對俄羅斯石油價格設定上限，據說每桶將限定於60美元左右，波蘭等國甚至要求限價20美元。如意算盤無疑打得很響，但成功的機會到底有多大，實在令人懷疑。俄羅斯早就表明不會向實施限價的西方國家供應石油和石油產品，其他不參與限價的國家則一切如常，試問限價措施究竟有何意義？歐盟大概也是顧慮重重，所以建議在實施價格上限之前，增加45天過渡期，也就是說本來計劃下月初實施，可能推遲至明年2月，到時候也許又有新變化，限價大計隨時無疾而終。

西方企圖利用其對世界大部分海運保險、融資和航運服務的控制，來操控俄羅斯石油銷售和運輸。這也許會打擊部分國家購買俄油的意願，但對中國和印度等亞洲主要買家不會有太大影響。美國財長耶倫也承認，為俄羅斯石油限價會讓中印受益。實際上，自從俄烏戰爭爆發後，中印與俄羅斯的能源貿易即大幅增長，中國固然不會聽從西方指揮，印度也明言將繼續購買俄油。即使作為北約成員國的土耳其，購入俄油數量也不斷攀升，其出口美國和歐盟的石油產品同時增加，可見土耳其已成為美國和歐盟購買俄油的新渠道。這說明一個事實，美歐限制措施只是一個幌子，他們既捨不得也確實需要平價俄油，只好暗度陳倉，偷偷摸摸購買。

目前歐盟諸國正面對能源危機、通脹失控、經濟衰退等各種問題，若再對俄油設限，勢必進一步刺激國際能源價格，令問題更加惡化，無異於自討苦吃。反觀俄羅斯雖然或多或少會受到西方限價令影響，石油出口可能會稍為減少，但始終還有中國和印度這些東方大主顧，可謂穩坐釣魚船。西方妄圖利用極限制裁擊垮俄羅斯，不過是一廂情願。

反而烏克蘭處境實在不妙，在俄軍不斷轟炸基礎設施之下，許多城市面臨斷水斷電。總統澤連斯基指俄羅斯試圖將今冬的寒冷天氣轉化為大規模殺傷性武器，「為了挺過這個冬天，我們需要很多物資」。言下之意就是叫西方增加援助，但問題是，西方諸國如泥菩薩過江自身難保，還有多少能力和意願援助烏克蘭？基輔官員揚言烏軍將會繼續大反攻，可能在聖誕節前「重奪克里米亞」，並在明年初結束戰鬥。是耶？非耶？還是先想辦法度過寒冬再吹吧。