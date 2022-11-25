卡塔爾世界盃正如火如荼地舉行，中國雖然無緣進身決賽周，卻以另類姿態登上世界盃第一，那就是廣告贊助最多。中國企業豪擲近14億美元贊助是次世界盃，大幅超過美國企業贊助的11億美元。此外，不論是場館建造、周邊產品，以至接載記者和球迷的穿梭巴士，都是「中國製造」。

更須指出，中國與中東關係轉趨密切，除了大力支持卡塔爾世界盃外，預料國家主席習近平亦將於下月訪問中東大國沙特阿拉伯。事實上，中沙經貿關係不斷深化，包括中國可能入股沙特國家石油公司，並擬簽訂長期原油採購合約，當中一部分會用人民幣計價，若屬實，勢必削弱美元在全球石油市場的主導地位。與此同時，沙特亦向中國購入武器。

很明顯，中東國家對於美國的頤指氣使、高高在上已忍無可忍，單是拜登曾就美媒記者卡舒吉遇害一事，嚴詞批評沙特王室，更指沙特是「賤民國家」，都令沙特非常憤怒，以致後來拜登要求沙特增產石油，最終換來減產。

相反，中國一直奉行「朋友來了有好酒」的態度對待別國，互惠互利，互相尊重，沙特與中國愈走愈近，某程度是美國逼出來。再說，除了沙特遭受美國無禮對待，卡塔爾更被英國惡意抹黑，BBC刻意拒播世界盃開幕式，改為播放特備節目，高舉人權大旗指摘卡塔爾賄賂國際足協、殘酷壓榨移民勞工等，全部沒有真憑實據，顯然就是唔抵得中東也能成功舉辦世界盃，心理不平衡作祟。終於國際足協主席都頂唔順，反斥歐洲虛偽，應為過去3000年種種違反人權的惡行，在未來3000年向全球道歉。

可以斷言，歐美若繼續以盎格魯撒克遜人的傲慢與偏見對待其他國家，只會被唾棄得更快。