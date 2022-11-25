卡塔爾正舉辦世界盃足球賽，西方民主陣營的教師爺，忙不迭對該國人權狀況指指點點，但中國則在埋頭幹實事。世界盃開幕期間，中國人的關注力不獨在於足球，我國的石油化工集團剛與卡塔爾簽署一份合約，期限達27年，破了天然氣合約交易史上的最長紀錄。

在未來27年內，卡塔爾每年會向中國提供400萬噸液化天然氣。整個交易價值約600億美元，計算下來，中國每年約花22億美元，就可以從卡塔爾獲得數百萬噸液化天然氣的供應。

中國在能源買賣的市場上有多高明，就讓我來算一算帳。自從俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，西方民主陣營卯足勁要抵制俄國能源，莫斯科惟有將部分天然氣，以廉宜的價格賣予中國。中國檢到便宜貨，天然氣的供應量亦已超出自身所需，於是便將原本由美國購入的液化天然氣轉售到歐洲。

據業界人士估計，中國轉售到歐洲的液化天然氣，一船的利潤可達1.1億到1.3億美元，單計今年上半年，中國用這種方式輸往歐陸的天然氣，最少有110艘船，總利潤超過130億美元。卡塔爾往後每年輸出中國的液化天然氣，價值只是22億美元，而今年中國轉售到歐洲的天然氣，已賺取了不少於130億美元，這筆錢已等於未來6年內，中國向卡塔爾採購天然氣的全部費用。北京的算盤打得如何高明，於斯可見。

北京沒興趣做別人的教師爺，只一心一意在謀發展。目前世界多國正在鬧糧食荒，中國卻不必為此而煩惱，皆因去年國家已在大量囤積小麥、粟米，如今倉廩豐盈，不虞匱乏。剛剛再與卡塔爾簽訂長期的天然氣合約，在能源戰上，中國又贏了一仗。