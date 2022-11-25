美國維珍尼亞州切薩皮克市日前發生槍擊案，一名槍手在連鎖超市內向多名職員開槍，釀成6人死亡後懷疑飲彈身亡。上周六，科羅拉多州一所同性戀夜店遭槍手大開殺戒，造成至少5死18傷。美國槍擊案之所以如此頻繁，全因當局的應對太過口水化。

就在超市慘劇發生後，總統拜登哀悼死難者，並後知後覺地指較早前簽署的「槍枝改革」法案「遠遠不夠」，必須採取更大行動加強槍管；民主黨籍維珍尼亞州參議員盧卡斯亦表示槍械暴力肆虐已奪去多條人命，在找出解決方案前不會罷休。諷刺的是，政客除了大噴口水刷存在感外，真正具實質成效的工作卻不見有，槍下亡魂仍不絕如縷。

佛羅里達州2018年造成17人死亡的校園槍擊案槍手，本月初才被法院正式判以終身監禁，不得假釋。雖然美國各州之間法律不盡相同，但槍擊案兇手即使逃得過殺人填命，也難逃坐穿牢底的下場，惟照樣有數之不盡的嗜殺之徒樂此不疲，說明了法律對狂徒不具阻嚇力。加強槍管當然刻不容緩，最撇脫的做法是像澳洲那樣回購國內槍械，偏偏這又觸動了美國全國步槍協會的根本利益，在金權政治下，就連曾遭槍擊的前總統列根也說：「不是槍殺人，而是人殺人」，可見槍管只能小修小補。

槍擊只是行兇手法，作案動機才是核心所在，像同性戀夜店遭槍手血洗，同類事件早於2016年已有發生，兇手鎖定同性戀群體作目標決非偶然；造成21人死亡的德州校園槍擊案，美媒曝光兇手曾遭校園欺凌，對於恐同與欺凌，標榜人權的美國政府未有及時關注。在美國人好勇鬥狠，思想極端者不少，加上槍枝唾手可得下，等於為活人射擊大開綠燈，民眾惟祈求上帝勿讓自己「吃蓮子羹」。