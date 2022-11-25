濫用免遣返聲請的假難民禍港燒公帑兼敗壞治安，過去10年已燒85億元公帑，現時尚有萬多人在港，每年仍要花10多億元提供法律援助，給予其食物、住宿等支援，全部由香港納稅人「埋單」，繼續「倒錢落海」。

部分假難民留港「打黑工」賺錢謀生，更有不少膽正命平的假難民加入黑幫為非作歹，械鬥「開片」爭地盤、搶劫、販毒等罪案屢見不鮮，例如6月中環槍擊案、元朗金行劫案等比比皆是，更把土生土長的南亞青少年踢入黑幫「帶壞」，影響社會風氣。

政府近年雖落實多項措施並已取得一定進展，包括去年修例優化免遣返聲請的安排，亦加強在源頭堵截、執法、遣送和羈留聲請人方面的措施，更加開編外職位督導有關工作和加強相關措施，聲請數目比高峰期已大減約80%，處理時間也縮減了約60%。政府亦將更新相關遣送政策，當聲請人的司法覆核許可申請被高等法院原訟庭拒絕後，入境處便會安排相關聲請人遣送離港。惟在港的假難民人數仍近1.5萬人，未知仍要多少年方可完成審理所有個案，將他們遣返。近年開始有外傭也加入提出聲請，且數字有上升趨勢，情況令人憂慮。

筆者多年來一直推動打擊假難民禍港，但政府的措施一直未能根絕問題。筆者日前出席立法會前廳交流會時，促請律政司司長林定國檢視法例，杜絕濫用香港免遣返聲請機制，要求司法機構應盡快處理積壓的司法覆核個案，及盡力支持保安局相關工作，以盡快遣返假難民。為排解民生憂難及維護社會和諧穩定，期望政府早日解除這顆禍港殃民的炸彈，讓納稅人的錢更用得其所。