不平則鳴：司法不去殖怎保國安-王國興 23萬監察

涉及2019年黑色暴亂，「港獨」港版「顏色革命」，顛覆香港特區政府，以及過去30年一直與美、英等外國勢力有千絲萬縷勾結關係，包括聘用案發後潛逃的前美國海軍情報員作心腹，操作見不得光的政治黑金等等，涉嫌破壞國安和特務間諜活動的頭號現代版漢奸黎智英，多重觸犯《港區國安法》的首宗嚴重特大國家安全案。

無論最終判決如何，肯定是《港區國安法》實施後的首個和最重要及最具參考價值的特大案例，並直接影響仍在排期未審的數以千計黑色暴亂刑事罪行案件。因此，香港終審法院的相關處理和審訊裁決是影響《基本法》和《港區國安法》，是否得到完整準確的貫徹實施，是關係到國家安全是否得到百分百保障，是否可確保「一國兩制、港人治港」的方針得到全面準確和完整的落實。

可是，香港法院連番拒絕律政司反對黎智英聘請英國御用大狀的上訴，還判律政司輸埋堂費，就是「治外法權」的變相翻版，更是「領事裁判權」的變種借屍還魂。今日之禍，源於沿用百多年的英制律政，留下司法機構這塊「假髮地」不去殖化，才釀成司法系統、國家安全不設防的大漏洞。

甚麼叫變相「治外法權」？涉及國安案，舉世各國都不會讓外國勢力法律代表染指，假髮法官卻處處為黎案聘用外援保駕護航。

甚麼叫「領事裁判權」借屍還魂？就是在舊中國時，外國罪犯在中國犯法，中國法官無權審訊，須交由所屬國家裁決。當下若讓涉及中國國家安全案件容許海外律師介入，令國安秘密不設防，不就是逆向借屍還魂嗎？

香港已不是殖民地，香港也不是舊中國時代的香港，難道還可讓「假髮治港」無王管嗎？