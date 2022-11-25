香港高官愛玩「語言偽術」和「數字遊戲」。近排公共事業和公共交通大刮加風，政府被狠批為把關不力。呢，中電及港燈明年一月加電費，按年升幅分別達到19.8%及45.6%。環境及生態局局長謝展寰早前喺立法會發言時，將明年一月電費與本月比較，表示加幅分別只有6.4%與5.5%，被質疑誤導市民。其後，局方解說政府監管兩電嘅角色和與兩電磋商電費檢討嘅工作，無意淡化加幅，對於當日發言可能引起誤會，往後會多加留意。點講都好，兩電賺盡8%准許利潤，根本冇履行社會責任，與民共度時艱；而政府把關不力，且為兩電「護航」，難辭其咎！

呢！房屋局局長何永賢不久前表示，政府關心劏房問題，當局全力興建傳統公屋之外，也會興建約3萬個「簡約公屋」單位，同時繼續推展興建中約兩萬個「過渡性房屋」單位。佢相信多管齊下，10年後環境惡劣而又收取高昂租金嘅劏房，將不能生存。佢牛皮愈吹愈大，指10年後冇「劣質」劏房，呢句大言不慚嘅官腔，同說10年後香港再無窮人一樣咁荒謬！這不是「語言偽術」是甚麼？

尋日何永賢就話：當局正物色約6個選址作為首批「簡約公屋」，每個項目提供逾千伙，冀給予公屋申請者「多個選擇，過渡得好啲」。老朽唔知何永賢局長是否得了《書經》的指引和教訓，學會了謙虛，不再噏得出就噏！解決房屋問題，就係要覓多啲地建公屋，依家啲「簡約公屋」係沒有辦法中嘅辦法，佢話「多個選擇，過渡得好啲」，聽起來不是大體又務實得多嗎？為政貴在行而不在吹！所謂「以實則治，以文則不治」。口惠而實不至，為政即係廢！何況語言偽術，扯到最後，謊言還是會出現扯不下去嘅困境！咁，何不老實些？