立法會本周辯論題為「制訂協助青年向上流動政策和藍圖」的議員議案，多位議員引述國家主席習近平在「七一講話」提出的「青年興，則香港興」，並強調要提升香港青年人的民族自豪感和主人翁意識。筆者認為重點之一，是要讓青年人看得見在事業上向上流動的希望，以及可以置業安居的機會。

即使近期樓市有所回落，但私樓樓價仍與大部分市民的負擔能力脫節，資助出售公營房屋成為不少青年人及年輕家庭的唯一「上車」希望。但因為供應太少，年輕單身申請者的中籤機會難過中六合彩，令到不少人心灰，情願將收入用於旅行、購物和飲飲食食，做「月光族」不願儲蓄，一心只想輪候公屋。為免收入超出申請資格，部分人甚至刻意避免升職加薪，寧願「炒散」維生。青年人不求上進，香港又怎能興旺呢？

現屆特區政府提出了多項績效指標，致力加快覓地建屋，但在供不應求情況有效解決之前，政府應考慮筆者已提出多年的建議，改革各類資助出售房屋的抽籤及分配制度，提高多次抽籤失利的申請人的中籤比率。隨着房屋供應持續增加，應讓所有合資格的青年人或年輕家庭，都能擁有一個購置資助房屋的機會，令他們看得見「上車」的希望。

社會上也有一些青年人因種種理由暫不打算置業，但亦無意或不合資格申請輪候公屋。筆者因此提出了另一項建議，就是增設一些面積和設施優於傳統公屋，但租金水平較高、資產和入息限制較為寬鬆的「新公屋」供這類人士申請租住，避免一些青年人和年輕家庭，因為力求上進而反被昂貴的私樓租金「懲罰」。

政府在2012年宣布推行的「青年宿舍計劃」，某程度正是想達致上述效果，但由於政府不肯「落水」，只是委託一些非政府機構去興建和營運，結果起得又慢又少。10年多過去，最近才有較多青年宿舍單位相繼落成招租，可惜當年的青年人現已變成中年。

今年施政報告提出會擴大有關計劃，但仍然並非由政府直接興建，而是資助非政府機構租用酒店或旅館房間作為青年宿舍，估計結果都是做得又慢又少，提速、提效淪為空談。其實現時市道欠佳，許多酒店和賓館都經營困難，政府何不考慮直接購入相關設施，加以善用呢？

筆者代表的建測規園業界，最大的青年問題就是相關大學學額不足，許多學生即使符合資格亦未能入讀，失去可成為香港建設專業人士的機會。此外，業界亦普遍面對工時過長、責任和工作量與顧問費用水平不相稱、日益增加的文書及程序工作，以及專業發揮空間減少等問題，影響了青年人入行的興趣。解決方法是要從速及精準地優化招標制度、精簡與發展相關的法規和審批程序，讓業界的年輕人看得見希望。