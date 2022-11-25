功夫茶：延近兩年先提告　究竟無能定扮懵

律政司水準低落，自黑暴以來，屢次被法庭批評檢控犯錯，甩轆醜聞多如天上繁星。嗱，功夫茶舉一個簡單實例，2019年11月，5名男女被控喺灣仔堅拿道西一個單位管有爆炸品，辯方發現律政司檢控書寫錯被告名字，5人當庭獲釋，警方事後趕到法院帶走佢哋。呢啲小學雞錯誤，譬如寫錯聆訊年份都有，真係吾不欲觀之矣！

嗱！反修例風波期間，因涉47人初選案被還押嘅前香港眾志秘書長黃之鋒，被指於前年喺網上貼文，公開一名喺西灣河向示威者開槍嘅警員及其家人姓名、資料及行蹤等，涉違高院先前禁止「起底」及對警員身份保密嘅命令。

律政司喺事隔逾兩年後，就黃之鋒嘅行為與另外3名作出近似行為嘅人士，向高院原訟庭申請交付程序，控告4人藐視法庭。阿哥，反應係唔係遲鈍咗啲吖？有啲嘢係唔可以拖到天長地久，日月無光㗎，都話「遲來的正義非正義」，呢句法律格言律政司冇可能唔知！呢句嘢嘅理念就係要加強法律體系中迅速審判！依家攤到凍晒先單方面申請許可，難怪處理呢單申請嘅法官高浩文狠批律政司拖逾20個月，認為有所延誤並考慮不批准進行交付。若然，正義又缺席喇！

之不過，經高浩文考慮後，尋日終頒下判詞，決定批准進行交付程序。法官特別開庭畀申請方解釋，並引述申請方指「律政司亦理解本申請可早些進行」，令人覺得只係「婉轉說法」。申請方其後陳詞，只係話法庭處理呢4宗個案，會有震懾嘅效果，並無具體解釋為何有長達約兩年延誤，最多只表達「律政司喺呢兩年很忙碌」！

呢嗱！高浩文喺判詞指出4單案件嘅案發時間，距離決定檢控嘅時間分別已相隔20至28個月，形容係「significant delay」（顯著延誤）。而律政司只係不停重複案件證據強、法庭需向社會發出阻嚇訊息，佢最終喺一個註腳，找到似乎係今次顯著延誤嘅原因，律政司寫道：「法庭會理解律政司在過去兩年需要處理事情之多」。高浩文批評律政司一味稱自己「很忙」，又冇解釋為何延誤。所謂「法庭會理解」真不知從何說起！

阿哥，「好忙」大晒咩？香港地生活節奏緊張，有邊個唔係「好忙」？做人老公嘅，唔通一句「我好忙」就連老婆嘅家用都唔記得過數咩？做老師嘅，一句「我好忙」，難道又可以唔出試卷唔批改功課咩？律政司嘅「好忙」難免予人無能，不知案件輕重；又或者扮懵，只顧拖延，甚至將案件「入倉」，到有人認為時機適合時，先針對個別人士提出檢控！以律政司咁小學雞，難怪有論者指出若非大漢奸黎智英多行不義必自斃，觸及國安紅線，可能現時仍逍遙法外，信焉！