正論：加風如狼似虎　香江民生多艱

繼天星小輪加價一倍、兩電飛擒大咬式加價後，5間專營巴士公司及的士業界亦申請加價。目前本港經濟仍受疫情困擾，通關無期，市道疲不能興，打工仔收入大減，在種種不利因素影響之下，所有與民生息息相關的公共事業和公共交通工具卻紛紛加價，港府一味以「按機制」辦事為擋箭牌，任由經營者予取予求，堪稱為官不仁，為商不義！

的士在今年7月落旗劃一加價3元，大部分的士咪錶剛剛才完成更新，市區的士團體又計劃申請分兩年加價，落旗共加6元，倘獲批，即市區的士起錶將由現時的27元加至33元。業界聲稱，5年前向政府申請加價，直到7月才獲批，加幅有滯後，故需要再提出申請。此外，疫情引致運輸、零件、補給、橡膠等與石油相關的資源價格飆升，新款的士車價又大幅上升，經營成本大增，因此不得不加價。至於5間專營巴士公司，包括九巴、龍運、城巴、新巴和新大嶼山巴士亦申請加價一至兩成，藉口大同小異，巴士公司表示油價持續高企，工資成本上升，疫情打擊致部分路線客源大跌，營運環境相當艱難，可謂欲加之價，何患無詞。

人為刀俎，我為魚肉。面對公共事業及交通工具相繼加價，市民根本沒有議價能力，只能寄望政府做好把關。奈何，政府高官每次面對大財團大企業，猶如媳婦見家翁，先自怯了一半，不僅不敢反對，甚至化身「代言人」為加價解畫。例如兩電明年大加電費，分別按年暴增19.8%和45.6%，獅子開大口，令人嘩然。環境及生態局局長謝展寰卻表示，與兩電磋商的過程中，有提出要求兩電考慮不要賺盡《利潤管制協議》訂立的8%准許回報，但兩電不同意，在合約精神下必須尊重合約精神云云，有講等於無講，完全懶理兩電擁有絕對壟斷地位，每年淨賺過百億元的實情。不難估計，巴士公司以至的士業界申請加價，港府又會繼續有求必應。

昨日有工會發表調查報告，指大部分市民對經濟及就業前景悲觀，逾五成人感到有失業風險；近四成人受疫情影響減少收入，甚至有三成多人需借貸度日。由此可見，在疫情至今未息、防疫措施未有全面解除、中港通關遙遙無期之下，整個市道振興乏力，何況樓市股市齊跌，市民累積財富減少，消費力大減，來年還要面對各項民生事業大加特加，勢必引起骨牌效應，各行各業跟隨加價，生活之艱難，不問可知。

儘管本港通脹相對於歐美國家來說屬於溫和，但10月整體消費物價仍按年上升1.8%，9月甚至高見4.4%。更遑論俄烏戰爭令能源價格不斷飆升，沒完沒了，香港無法獨善其身，交通工具申請加價的其中一個理由便同油價有關，溫和的通脹率恐怕無以為繼。

在這樣的情況下，港府若繼續死攬所謂的「合約精神」而不作為，任由市民淪為刀俎上的魚肉，民怨必然加劇。說到底，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。即使港府無法改變現行機制，亦可作多方面補貼，減輕市民負擔，端視乎政府肯不肯做而已。