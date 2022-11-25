世界視線：缺乏能源過嚴冬　歐盟苦在不言中

這個冬天不少積極反俄的歐盟成員國內的人民，被他們的政府拋入生活黑洞！歐盟在俄烏戰爭之前幾年，平均40%平價天然氣是來自俄羅斯，更有70%煤依賴從俄羅斯入口，2020年以來約30%石油來自俄羅斯，俄烏戰爭爆發後執行入口制裁，缺乏這樣大量從俄羅斯入口的平價能源，歐盟成員國人民要面對極大的生活改變痛苦及政治爭議。

缺少平價能源不只是等於聖誕節少了燈飾的歡樂氣氛，波蘭電價及氣價平均貴4倍，德國燃氣及電費也漲價3倍，9月開始波蘭及德國就出現結霜，市民為節省取暖能源的開支，在家中就要穿大衣或毛內衣褲。到12月大雪開始紛飛，1至2月最冷的時刻，中歐的華沙及柏林有不少日子白天也在攝氏零下，不少社區開始提醒到時候要照顧及保護好老年及失業貧困人口，不致食物不足，受凍甚至被凍死。

不少中歐的大學也在開始或繼續推行網絡上課，這不再是因為要減少新冠的病毒傳播，而是因為不少大學無法支付大學教室的供暖費用，乾脆要求教師及學員在家中網上上課，這當然會大程度上影響教學質素。

特別在小鎮及鄉間生活的人民，家庭往往因為燃煤或燃氣發電不足及供應產生瓶頸而要改燒煤，無論家庭或發電廠改用土產劣質褐煤，都會造成空氣污染及霧霾。華沙就已經廣泛出現霧霾的現象，有傳媒還無知地諷刺情況可比擬北京！

偏遠及鄉郊有些家庭，為了節省能源開支，取暖是弄至甚麼都燒：木、乾樹葉，甚至紙張及塑膠，產生的廢氣甚至包含毒素。歐洲人民為了節省交通費開支，也有更多人用單車出入，但這只能在溫暖天氣下才可行，當冰雪天氣出現，騎單車根本會凍得很難受，也因地上有冰雪而非常危險。

在這境況之下，社會及政治爭議自然出現。議會及民間團體不是埋怨政府太依賴俄羅斯能源而未能高瞻遠矚，早早加大投資發展太陽能及風力發電，就是批評政府不應搞僵歐俄關係導致能源危機。如今社會體會到太依賴化石能源、氣候變遷與俄烏戰爭不可分離，反戰及未來減少應用化石能源才是長遠之計。更大的覺醒是最大的敵人不是俄羅斯，而是全球大能源商的壟斷斂財能力，政府對其政治獻金及稅收的依賴而縱容，才是幕後玩家。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻