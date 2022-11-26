功夫茶：終極上訴未有果　國安大案點收科

人見利而不見害，魚見食而不見鈎，到頭來，點會有好結果吖！呢，壹傳媒黎智英涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，以及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪，案件將於12月1日喺高院開審，預計審期30日，可見案件繁複。

呢嗱！法庭上月批准國安重犯黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen來港為佢抗辯，律政司早前就此決定上訴，結果被上訴庭駁回，之後亦拒絕向律政司批出終審法院上訴許可。兩度碰壁嘅律政司於是直接向終審法院嘅上訴委員會申請上訴許可，終院尋日開庭處理，由首席法官張舉能等3名法官主理，佢哋聽罷陳詞後，決定下周一頒布判決。是否容許洋大狀代黎抗辯，有議員指不宜有外籍律師參與，否則會產生利益衝突，且相關案件會牽涉唔少國家機密，恐會引起「政治尷尬」。

下周一嘅判決絕對關鍵。律政司由前律政司司長袁國強代表，佢指出每個國家各有自己視為重要嘅價值，其他國家嘅人或會有誤解，甚至視為威脅。佢強調《港區國安法》有其獨特背景，即使Tim Owen在其他領域上有豐富經驗，但由於佢對中國國家安全缺乏認識，因此佢不可能對此議題有重大貢獻，以其外國律師嘅身份，亦不適宜喺呢方面作陳詞。至於上訴庭當初駁回上訴時，提到需顧及公眾認知，要公眾覺得審訊係公平進行。袁反駁指，法庭要考慮嘅應該係公眾利益而非公眾認知，上訴庭嘅考慮係錯誤。

各位，呢單嘢對未來嘅國安法案件影響深遠，終院愈早訂下指引就愈好，亦更符合公眾利益。國安重犯黎智英是否獲批准英國御用大狀為其抗辯，涉及國安大法、大是大非，阿爺冇可能唔重視。嗱！下周一自有分曉，道理亦如球場金句：個波，一係入，一係唔入。呢單嘢亦不外兩個結果：一係律政司終於爭番啖氣，應咗「黃河尚有澄清日，豈可人無得運時」，阿媽，今趟得直勝訴喇！第二個結果就係律政司敗訴，黎智英可聘洋大狀！

黎案情節特別嚴重，可以喺香港審理，事實上反映阿爺對特區政府及「一國兩制」嘅信任。之不過，阿爺立法，點會唔留番一手吖！根據《港區國安法》第55條，喺案件涉及外國或者境外勢力介入嘅複雜情況、香港特區管轄權有困難嘅情況下，有關案件就能依法送交國家司法機構審理。仲有，唔好忘記，即使案件喺審理過程中，喺解釋及執行上有不清晰之處，最終解釋權係全國人大常委會。是以大漢奸即使搵神代佢抗辯，「為美國而戰」，危害國家到頭來都係會盡滅始收科！歷史定律，做漢奸永遠冇好下場！