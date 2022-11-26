產評：華救市成效難料　經濟復常免蕭條

挨年近晚，正是內地企業張羅資金應付回鄉民工年尾薪金和花紅的銀根緊張季節，偏偏遇上內房泡沫危機發酵，加上內地持續執行嚴格的防疫政策，經濟無法正常運轉，大大削弱企業現金流，情況令人擔憂。故近月傳來當局指導內銀向房企開大「水喉」，昨日中國人民銀行更宣布降準「放水」5,000億元人民幣，實不令人意外。只是抗疫疲勞已嚴重打擊市場信心，經濟不景也在加大化解內房泡沫的難度，當局財政也不可能無了期「填氹」，得設法優化防疫政策，讓經濟盡快復常，以免對經濟造成長遠傷害。

美國之前施行無限量寬貨幣政策，全球各大央行亦大開「水喉」，結果造成嚴重的資產泡沫，樓市泡沫幾乎是各地的經濟現象，中國亦不例外。事實上，中國是最先着手為樓市去槓桿的經濟體，強調房住不炒、為房企財政定出「三條紅線」，並檢視內銀的房地產信貸風險兼設限，都有助止住內房泡沫加劇。

意想不到的是，新冠肺炎疫情爆發至今竟已接近3年；更令人驚訝的是，當全球多個經濟體都在疫情受控下放寬防疫，重啟經濟，中國卻仍堅持「動態清零」防疫政策，近月疫情又再反覆，封控聲再起，更有個別地區因防疫限制問題爆發衝突，企業生產受影響，工人與小商戶亦手停口停。房地產市道基本上已「冰封」，製造業、民生商貿亦當災，加上展望明年首季歐洲及美國經濟出現衰退機會甚大，意味外部需求疲弱，出口都難以樂觀。這個格局持續下去，叫人怎對內地經濟樂觀？

內地不少民企，一般會在年底向民工支付累計薪金和花紅，回鄉過年。可面對如今的逆境，只怕僱勞矛盾會白熱化，不少企業年關難過。面對此局面，內地一方面終於動用「銀行牌」，指導內銀針對性向房企提供信貸，以避免房企大規模倒閉，進一步打擊市場，亦好讓房企有足夠的資金流轉以確保建築與銷售運轉；另一方面，昨日傳來降準，意味內銀可以保留部分流動性投入實體經濟，支持企業，算是對症下藥之舉。

不過，這些舉措只怕「治標不治本」，一來內銀再將信貸政策向房地產傾斜，福禍難料，亦無可避免會加大系統性風險；另一方面，當美國大舉收緊貨幣政策，而中國卻持續加大放寬貨幣政策力度，勢必擴大中美利率差距，增加人民幣貶值和內地走資壓力，奈何歐美需求疲弱，且內地在嚴格防疫下製造業運行失序，人民幣貶值對出口的提振大打折扣。

說到底，當全球大部分地區都不再受疫情的威脅，經濟陸續回歸正常化，作為全球第二大經濟體的中國，竟仍在投入大量資源搞「動態清零」防疫政策，難免會令人質疑。防疫及內房危機已大大削弱內循環優勢，而外循環亦受歐美經濟不景和中美博弈等因素持續影響，要避免「雙循環」失靈，當局得盡快全面檢視防疫與經濟政策，並為全面恢復經濟常態提供清晰的路線圖，以穩內外信心，否則這個困局只會愈拖愈糟糕，最怕是經濟積弱，「穩定」的基礎一失，後患無窮。