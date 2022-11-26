世界視線：美國與中俄敵對　國際走向多元化

美國為首的西方是把中國、俄羅斯視作最大的敵對競爭者來對付，方法是制裁、圍堵與脫鈎。這純粹是意識形態的主張，沒有考慮現實政治與經濟因素。

近20年時間，整個國際經濟都在穩步增長，2008年的金融海嘯被量化寬鬆的美元貨幣政策消解，即使後遺症仍在，在美元擴張期，國際經濟大致穩定。這個形勢依靠：一是美國用美元擴張製造出來的需求；二是能源的低價供應，其中俄羅斯的供應保證了歐盟的低成本發展，國際能源相對低價支撐中國的工業生產；三是中國出口為主的低成本工業生產，使歐美日等的去工業化、金融化有可靠的物質基礎，保證較低的通貨膨脹；四是中國為主的資金回流美國，穩定美國負債經濟的龐大消費需求。

美國對中國與俄羅斯的敵對措施，從烏克蘭戰爭到貿易戰，卻把上述四個環節的穩定破壞，國際經濟便失去其持續循環發展的條件，打擊最大的是俄羅斯與歐盟，美國的負債經濟也岌岌可危。

打破現狀的起因是美國的負債經濟危機四伏，美國要保本國經濟的穩定，進一步吸納海外資金來填補負債經濟的缺口。但上述四個因素是環環緊扣，破壞之後連鎖的負面作用巨大，且一發不可收拾。

現時的關鍵是歐美俄都感到經濟形勢惡化，難以維持下去，停戰談判的要求增大，但未知能否克服由破壞產生出來的既得利益者的反對。美國對華的貿易戰牽連較小，涉及的經濟利益廣大，不僅是中美的利益矛盾，還有美國以外國家與中國經貿關係，和它們與美國的利益衝突，有足夠的取消貿易戰的動力，中國也樂見，這方面的發展當會較易。美俄在烏克蘭戰爭裏的矛盾、政治和經濟利益介入較深，俄羅斯也強悍不願委屈讓步，談判和解不易，即使談判亦不會短期改變美俄敵對。歐俄因美國發動烏克蘭戰爭引發的關係破裂，便會持續多時，歐盟會因此積弱，俄羅斯加快脫歐入亞，在歐美與俄關係及中美關係都會產生出影響深遠的後果。

美國在歐洲沒法控制，在與華抗爭中失敗，就連以美元發動的國際金融戰，打倒了一些國家，但也傷及歐盟、英國、日本，卻使印度得益，中國更加堅定去美元化和去美國化，國際上的形勢便加快脫離美國歐盟的主宰，走上多元化的不歸路。

研究所所長 陳文鴻