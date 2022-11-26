正論：英國搶人建奇功　香港留人卻艱難

英國自推出BNO「5+1」計劃後，本港的「移英潮」便沒有停止過。英國數字顯示，截至今年6月的12個月內，有110萬人移居當地，主要是國際學生、持人道主義和家庭簽證人士，淨移入人口達50.4萬，創下新高，當中有7.6萬人來自香港。顯而易見，在港府高官大言炎炎要搶人才之際，未見人才流入，香港人則「走夾唔抖」，至今未能止血。

港府數字亦顯示，截至今年中的一年間，本港淨移出人口超過11萬，創回歸以來新高，再對照英國方面的數字，顯然絕大部分移出人口流向英國。相信很多市民必有同感，就是最近時常吃餞別宴，身邊的親友、同僚移民彼邦絡繹不絕，連帶一向穩健的樓市，也因為急讓的移民盤湧現而出現顯著跌幅。

由此可見，移民潮不僅帶走香港人才，更對香港經濟造成衝擊，有商人便直指，現在失業率看似回落，乃係太多港人移民之故，實質經濟並無好轉，不可謂沒有道理。

逆水行舟，不進則退。英國為了填補脫歐後勞動力流失，以及刺激疲不能興的經濟，對準香港出招，勢要掏空香港人才和財富。人家積極進取，對準香港軟肋來打，搶人屢建奇功不足為奇。全世界大概只有香港特區政府這麼大方，對市民不斷流出毫無反應，甚至以香港是國際城市「進進出出」很正常作掩飾，把頭埋在沙堆。

其實，港府不是沒有辦法為移民潮止血，端視乎肯不肯做而已。最起碼可以為港人提供安居樂業的社會環境，年輕人有向上流的機會，教育質素提高，醫療服務改善，司法公正，治安太平。奈何，港府沒有一方面做得到。僅治安急劇惡化，每日都有假難民或黑幫街頭仇殺，再不然就是大大小小的販毒案，還有打劫以至綁架標參，卻不見警方有大規模打黑行動，更遑論有高官為此發聲，正視治安問題。大家彷彿都抱着「不提便不存在」的態度，任由社會不斷墮落。司法公正更不知從何談起，單是黎智英至今仍恍若有保護傘，已叫人對法治信心蕩然無存。

當然，港人移英也有風險，手持BNO居住滿5年，是否寫包票能換到居留權，實在令人疑問。君不見，英國內政大臣表示，低技術移民和國際留學生人數太多，他們還帶同大量親屬到英國，部分人不一定工作或者只從事低技能工作，對英國經濟增長沒有貢獻。首相府也稱，正研究降低國際學生數量的選項，會考慮所有方案以確保移民系統有效，強調現時的移民數量對英國住屋、衞生、教育等公共服務構成壓力，政府決心減少移民云云。須知不少移英港人到埗後只能從事超市搬貨一類工作，子女則在免費的公立學校讀書，是否英政府口中所說無經濟貢獻的低技術移民，不問可知。

然而，即使移英有風險，香港人依然用腳投票，說明香港實在太不濟。以港府目前展示出的施政能力觀之，想他們為這波移民潮止血，無異於癡人說夢，恐怕明年出走的人只會比今年更多。