對香港而言，深圳是擺脫不了的影子。

深圳始自香港，因為要在內地複製香港。但香港是資本主義，深圳屬內地，不能割地變社會主義為資本主義，深圳便一分為二，成為特區與非特區的二元結構，可市場經濟不受行政限制，尤其內地的改革跟從市場化，一線被衝毀。然而香港卻把深圳視作後花園，並不願意與深圳合作，深圳便只能自我摸索發展的道路，包括盡量利用香港的對外窗口、金融中心，以及借助香港爭取中央政府的政策支持。

但最重要的是市場因素的作用，內地的低生產成本（包括政策優惠和政策執行的漏洞等）與國際上市場需求結合，形成在深圳的高利潤出口工業加工生產，一方面把香港的製造業完全掏空，另一方面建立深圳以至珠三角的強大工業基礎。由於是加工性質，深圳等內地的工業生產大部分利潤歸外商和港商的中介，造就了香港的繁榮和服務業的興盛，香港轉型。

與此同時，深圳出口製造業的發展奠立了技術、知識與管理的基礎，借政策放寬、內地資源與世界市場的大結合，也成就了深圳比香港更大的城市規模與經濟，來自香港的加工工業成為深圳高科技發展的起步，深圳超越香港。在這個過程中，深圳想升級為直轄市與北京、上海同列，也想擴大市屬區域，吞併周邊市縣，便是要超越香港，結果只擴展至汕尾，未能如願，即使香港在近年相對衰落，深層矛盾嚴重，也由黑暴演變成顏色革命，香港的重要性大跌，中央政府還是要扶持香港，把深圳、廣州等都納入大灣區，希望以深、穗之力幫助香港復興。

深圳仍然是作為香港的輔助，擺脫不了香港，而香港也與深圳連在一起，再不能像以往的深港合作機制無甚作用，大灣區把香港與深圳連在一起。可是，香港似乎更願意與廣州合作，而非深圳，不管廣州與深圳同屬一級行政，卻實際都低香港一級。

對於深圳，香港是難以合作，因為香港從來不重視深圳，今天亦然，其中有政治態度，也有體制文化差別，此所以港深創科園裏，深圳創科園區進展迅速，香港河套則仍未全面開工。深圳提出用深港跨境產業園區來提升與促進兩地合作，但能否把深港一體化共商共建共管共享，還成大問題，除非香港有更根本的轉變，兩地還是不易攜手。