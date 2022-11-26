台灣倣效美國西方實施「民主選舉」後，30年來的選舉主打菜和引領社會發展方向的是「統獨問題」。上個世紀40年代末打內戰失敗，退守到台灣建割據政權的國民黨，一直以「國府」自居，要「反攻大陸」、「三民主義統一中國」。那時的台灣經過日本統治50年，已有「台獨」勢力滋生，後經國民黨的「威權統治」，台灣「黨外勢力」、崇美附美思潮、「台獨」逐漸呈強，借「民主選舉」上台執政而壯大。

國民黨原本是主張國家統一、實踐國家統一的黨，退守台灣的「兩蔣時代」，國民黨還堅持統一——由那個事實上已經消亡的「國府」統一。之後歷史翻篇，時代發展，這已成為不可能，國民黨如果還堅持統一「初心」，便只能響應中國大陸的號召，在「一國兩制」框架下，統一於中華人民共和國。然而，在國民黨看來，這無異於自己被吃掉，於是極力抗拒大陸的「統一」。

又因自家「統一」無望，大陸「統一」壓力又扛不住，台灣又實施「民主選舉」，「選票第一」，「執政保權保利益」都要靠選票，國民黨在「台獨」民進黨壓力下節節敗退，遂放棄「統一」。在過去20多年，台灣民主選舉「統獨之爭」上「獨」佔上風，國民黨又成為「隱性台獨」，與民進黨同流合污，只是她不敢公開講「不要統一要台獨」，她的名字還是「中國國民黨」，然而她早已「黨魂出竅」，變質變色。

台灣選舉大勢如此，「統獨之爭」這些年漸弱，「台獨」佔了壓倒性。對於大陸的「統一」主張，國民黨、民進黨一致反對，對於「倚美謀獨」，亦一致力行。

現在國民黨和民進黨有所區別的，是對中國大陸「武統」怎麼看。民進黨、蔡英文當局是想頑抗到底，以為有美國支持就能夠「以武抗統」。國民黨知道大陸的厲害，也多少知道美國靠不住，馬英九說：「首戰即終戰」。看來，國民黨還留了個「和統」後門。