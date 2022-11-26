英國最高法院日前裁定，蘇格蘭議會不得在未取得英國政府同意下舉行第二次獨立公投，等於徹底斷絕了獨立念頭。難怪判決一出，蘇格蘭各地示威抗議此起彼落，許多民眾走上街頭表達不滿。蘇格蘭首席部長施雅晴宣稱，法律不容蘇格蘭人自決未來，只會增強獨立的理由，下次英國大選將被視作蘇格蘭獨立公投。

一直以來，蘇格蘭人對英國離心離德，要求獨立的呼聲從來沒有停過，英國脫歐後日暮途窮，國力進一步衰落，更加堅定蘇格蘭人的獨立決心。只是因為倫敦當局千方百計阻撓，蘇格蘭遲遲無法舉行第二次獨立公投，現在連最高法院也出手阻止，更是令人無語。己所不欲，勿施於人，英國自己不允許蘇格蘭獨立，卻公開為港獨和台獨撐腰，這是甚麼邏輯？

事實上，當今英國百病叢生，蘇格蘭離心離德只是其中之一。迫在眉睫的問題是通脹持續惡化，10月份消費者價格指數升至11.1%，再創逾40年新高。怎麼辦？上任政府推出「迷你預算」減稅方案，導致首相卓慧思極速倒台，成為英國史上「最短命」首相。新首相辛偉誠吸取教訓，不敢再推行減稅方案，改為增加稅收，向賺取暴利的能源公司開刀，同時削減政府開支，試圖量入為出，為英國經濟尋找出路。

很明顯，此方案並沒有甚麼新意，充其量只能暫時紓緩困境，無法解決根本問題。英國經濟長期委靡不振，加上債務負擔沉重，單靠量入為出就能找到出路嗎？1992年，英國債務只佔GDP的25%，到了今年第二季，債務已達GDP的101.9%，一年光是利息支出就超過1,200億英鎊，等於11%的財政收入，真可謂挖東牆補西牆。最可笑的是，近年英國政府絞盡腦汁吸引香港黃絲移民，將這班人視為財源，但真正有錢的香港人根本不會選擇英國，只有黃絲黑暴才會投奔英國，從他們身上能榨出多少油水？

本來呢，如果英國政府專注於解決國內問題，也許還不至於淪落到如此地步，偏偏這些年倫敦政客們不知集體吃錯甚麼藥，跟在美國後面搖旗吶喊，既與俄國為敵，又不斷挑釁中國。老實說，以今天英國的實力，根本不足以在國際上推行所謂的「價值觀外交」，更不足以在中俄面前耀武揚威。相反，倫敦當局繼續瞎折騰，只會加劇英國衰落，終將淪為三流國家。