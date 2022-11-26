西方跟隨美國制裁俄羅斯起舞，當中尤以英國跟着美國跳得最歡，詎料當地傳媒揭發，英政府聲稱要禁止進口俄羅斯石油，卻把大批運抵英國的俄羅斯石油登記為「從其他國家進口」，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭等，這一漏洞讓俄羅斯石油源源不絕輸入英國。講一套做一套，虛偽之至。

當然，偷雞摸狗的行徑絕非只有英國一個在做，根本個個都不甘後人。美國更是雙標的佼佼者，不斷通過土耳其大舉囤積俄油。歐洲研究中心亦表示，土耳其購入的俄油數量不斷攀升，與此同時，其出口美國與歐盟成員國的石油產品也不斷增加，土耳其正成為美國與歐盟購買俄羅斯石油的新渠道。

歐盟早前還信誓旦旦指，從今年12月5日起禁止進口俄羅斯原油，並將從明年2月5日起禁止進口俄羅斯石油產品；今年9月，G7財長又達成協議，成員國將從今年12月5日起對俄國原油實施限價，並於2023年2月5日起對俄精煉石油產品限價。說得煞有介事，如今兜個圈卻仍是要大舉購入俄油。

更不得了的是，美媒指出，華府正私底下要求美國大銀行與部分有戰略意義的俄羅斯企業保持業務往來，問你服未！

當然，冬天難捱，歐洲不買俄油還能怎麼過冬？事實上，歐洲已經逐漸看穿了美國的把戲，意欲透過俄烏戰爭，既肢解俄羅斯，又掏空歐洲。這也是德法漸漸趨於外交自主、跟中國愈靠愈近的原因。全世界除了美國，就只剩下英國最想延續俄烏戰爭，資助之多僅次於美國，皆因歐洲愈亂，脫歐後的英國愈有安全感。整個西方世界各懷鬼胎，各打各的算盤，可憐烏克蘭在好戰戲子總統蠻纏胡攪下，整個國家一起陪葬，烏克蘭人的命運注定悲慘。