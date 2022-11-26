兩間電力公司剛掀起了加價潮，流風所及，其他機構自然亦步亦趨。的士業宣布正申請將起錶價大增6元，本地多家巴士公司也是不甘後人，初步擬定的票價加幅由一成至兩成不等。有電力公司的先例可循，其他公營機構要求加價，政府實在很難拒絕。兩電每年的利潤動輒數十億元，而不少巴士公司卻正在做賠本生意，兩相比較，請問官老爺有甚麼理由拒絕運輸公司的加價申請？

況且，電力公司要求的加幅，是約兩成及四成半，政府照批不誤，而巴士公司只希望將票價上調一、兩成，管治班子就算想否決，恐怕也是難以啟齒。加價看來已是大勢所趨，政府長期封關，導致百業蕭條，不少機構經營困難，情況前所未見，因此部分經營者要將增加的成本轉嫁到消費者身上，也不是全無道理。要如何紓解民困，疏導市民的怨氣，政府不能假手於人，只能將責任扛在自己的肩上。

由2019年起，特區政府已經歷了兩次民怨潮，目前正面臨第3次，說不定這一次更難應付。3年前的反修例風波，固然有不少「黃絲」民眾反對政府，但支持中央依法治港的人亦不少，市民的怨氣不是一面倒的。至於新冠肺炎疫情擾攘經年，特區管治班子一味嚴防死守，自然也會招來很多市民的不滿。不過，中國內地一直實施「清零」政策，故港府對防疫工作謹慎為之，始終也能得到部分港人的體諒。

然而，當前社會上加風四起，市民的工資增幅趕不上物價，這可是人人都要受累的事，政府如果處理不善，民眾的怒火就會全衝着管治班子而來，弄不好的話，管治危機就會由此而生。今趟恐怕是政府新班子上任後所受的最大考驗，為政者必須小心應付。