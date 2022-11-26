波蘭防長布瓦什查克日前在Twitter透露，正尋求德國把原先供予波蘭愛國者導彈發射器轉交烏克蘭，他指有關決定保護烏克蘭人及保障當地免受停電威脅，同時強化其東部邊境安全。華沙政府再次施展拒為俄烏戰爭落疊的妙招，令人嘆為觀止。

之所以有這一波借花敬佛的劇情，事緣約10日前，有俄製導彈落入波蘭邊境小鎮。德國隨後表達提供愛國者導彈防空系統意願，這看似是協助波蘭強化防禦，實際上是隨時送波蘭上戰場。不過，若論對世情的高瞻遠矚，華沙政府顯然大幅拋離烏克蘭總統澤連斯基。尤其在俄製導彈襲波蘭後，眼看美國總統拜登、北約秘書長斯托爾滕貝格第一時間淡化事件，匆匆否定導彈是由俄羅斯射出。波蘭若然此刻上架生，試問早已否認與導彈事件有關且獲華府與北約背書的莫斯科會怎樣看？波蘭要不要這樣無事生事呢？

再說，若再有導彈襲波蘭，該為此負起回應責任的該是北約，否則歐洲小國為啥冒着得罪俄羅斯的風險加入北約？軍費又是為何而交？當然，華沙若接收導彈發射器，此例一開，山姆大叔絕對夠膽死將向烏克蘭源源不斷送上武器、「戰至最後一個烏克蘭人」那一套，巧立名目包裝後照搬到波蘭上演，反正有前五角大樓軍事分析員指出，自俄烏戰爭爆發後，美國國防部、華盛頓游說公司、軍工企業、國會大廈處處洋溢着歡笑聲。以烏耗俄與以波耗俄，在幕後玩家眼中並無本質上的分別。

俄烏開戰不久，美國國務卿布林肯對外宣稱，華府正積極考慮與波蘭達成向烏克蘭提供米格29戰機的協議。華沙政府當時已挑通眼眉，反建議將戰機轉移到德國的美軍空軍基地，由美國轉交。波蘭時刻謹記，不能有任何被人借題發揮拖落水之機。