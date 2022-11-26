本周最大的民生問題是一個「加」字，天星小輪申請船票加價一倍，五巴也要加價最高兩成，最震撼的是兩電大幅狂加，港燈按年加45.6%，中電按年加19.8%。骨牌效應下，百物豈會不跟風大加濫加呢？全港吊鹽水中的中小企和靠薪金維生的打工一族，真是苦上加苦。

兩電公司代表把立法會「受靶」當受薪搔癢，議員詰問襲烏克蘭導彈打到香港了嗎？政府官員竟軟弱無能地不敢用真話揭露壟斷供電的原罪，一場議會例牌質詢炮火燒過後，已不出兩電的如意算盤。「兩岸猿聲啼不住，加價已過萬重山」，只要略施小恩小惠用「基金」補貼一下降溫民憤後，壟斷利潤和股東利益已水漲船高，又盆滿缽滿了！

立法會和特區政府班子，必須認真冷靜反思為甚麼700多萬香港居民可以被電力壟斷財團予取予攜呢？為甚麼無論議員們如何怒罵，政府總是不把關強硬拒絕，讓兩電瘋狂大幅加電費呢？為甚麼政府對如此重大能源供應的民生桎梏無Say呢？無他，就是沒太多談判籌碼及無開放電力市場，形成壟斷。

特區政府豈能繼續揸頸就命，任由兩電把700萬市民放在砧板上隨意宰割？倘若政府和議會不下大決心，解決這個歷史形成的被慘剝的宿命，香港便冇運行，政府敢打破壟斷嗎？

其實，香港融入大灣區便是改變這一永遠受制兩電壟斷的好時機，關鍵在於政府是否敢擔當下大決心打破電力壟斷的牢門，解鎖有四：（一）修改法例打破壟斷發電；（二）投資內地電業，引電輸港；（三）政府直接投資核電及新能源開發輸電給港；（四）修改法例開放電網，引入內地電力供應商競爭，打破電力市場壟斷局面。辦法總比困難多，就看今朝政府和議會有無改革的魄力了。