剛宣布將參選2024年美國總統選舉嘅特朗普，多年來一直想方設法保密自己嘅報稅資料，即使出任總統期間也不例外，不知他有何不可告人嘅秘密，否則何以不惜一路打官司阻擋國會索取其報稅資料？

吾國明代傑出嘅政治家于謙曾說「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」，這樣的思路，對於一味話要「讓美國再次偉大」嘅特朗普，顯然會嗤之以鼻！身為民主國家嘅總統，連報稅資料也如此諱莫如深，怎叫國民相信佢處事會大公無私？

做美國總統，的確有許多特權和威勢，之不過，也不是可以為所欲為吧？呢，美國最高法院日前駁回特朗普提出禁止眾議院籌款委員會取得其稅務文件嘅申請，意味該委員會經歷超過3年嘅角力，將可取得特朗普2015年至2020年嘅稅務紀錄。究竟特朗普喺稅務上有冇乜嘢景轟，看來有待稅務局嘅調查，若然有唔見得光嘅黑材料，特朗普唔單止無望獲共和黨提名，恐怕仲有大把手尾跟！講真，即使佢冇呢單稅務糾紛，獲提名出線嘅機率都係十分之微，只係佢唔信邪，迷上權力不能自拔而已。

特朗普狂妄不羈、口不擇言是眾所皆知的，大抵這幾句足以概括之：「忽起無限興奮，恍如身躍虛空，神遊八極，其驚喜若狂，無可言擬。」這樣的人，其行為、價值觀難免過激！從他出任總統時對中國嘅敵意如此偏頗，可思過半矣！

有人說，特朗普鍾愛打高爾夫球，佢在位期間嘅高球之旅，花費咗國家逾1.3億美元，美國總統年薪約40萬美元，這相當於約330年嘅薪金。特朗普只收一美元象徵式薪水，但花錢如流水，上行下效，各級部長出行也多以飛機攜眷出行，已達窮奢極侈嘅局面，這到底是讓美國負債纍纍還是再次偉大？