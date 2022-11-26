騙徒透過網絡世界，隱藏身份進行詐騙。筆者在今年4月9日及6月25日分別在本欄發表文章，提醒市民小心「刷單賺佣」求職騙局，促請執法部門加強宣傳和強力打擊網上騙案，把騙徒繩之以法，接受法律制裁。但是至今仍然有很多市民誤墮「刷單賺佣」陷阱，被不法之徒騙取了畢生的血汗積蓄，令人感到十分遺憾！

本港刷單員賺佣的騙案持續上升，差不多每天都有市民中招，包括高學歷人士、銀行經理和家庭主婦等。招聘「刷單員」的詐騙訊息充斥社交媒體，「刷單賺佣」求職騙局氾濫，騙徒通過社交平台、發短訊或電郵給受害人，虛構「刷單員」的工作，聲稱應徵者在網購平台購物以催谷銷量，可按購物金額抽佣。受害人被廣告標榜的「高佣金」、「不需學歷經驗」和「可在家工作」吸引，應徵成為「刷單員」。

騙徒手法不變，在本月21日，警方接獲一名男子報案，指在社交媒體收到招聘廣告，可以透過充當刷單員，於網上以點擊加密貨幣平台的點擊率來賺取佣金。事主按指示前後將30萬元存入至對方指定一個帳戶，以作點擊率本金之用。及後當事主與騙徒失去聯絡，才知受騙，遂報警求助。經初步調查，警方將案件列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

在本月22日，有一名男子報案，指早前回應陌生人發出的招聘訊息，透過充當網上刷單員，於購物平台點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。事主按指示前後將約3.1萬元存入對方指定的銀行戶口，以作平台購物之用。為獲取事主信任，騙徒曾向受害人發放約8,000元佣金。其後，騙徒再向受害人索取金錢，受害人懷疑受騙，遂向警方求助，事主合共損失約2.3萬元。

根據《盜竊罪條例》第17條的「以欺騙手段取得財產罪」，任何人以欺騙手段（不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因）而不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，最高可處監禁10年。而按照《盜竊罪條例》第24條的「處理贓物罪」， 任何人處理贓物，即屬犯罪，最高可處監禁14年。

騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，不會提及實際職位或工作內容，只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」。

整體而言，騙徒利用人的賺快錢、好奇心、同情心的心態，市民一不留神便容易中招，隨時損失慘重。促請執法部門加大宣傳力度及盡快破案，把騙徒繩之以法。法庭必須嚴懲騙徒，彰顯法治公義。