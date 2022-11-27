世界視線：烏新一波難民潮　歐再一次額頭焦

自10月上旬蘇洛維金擔任俄羅斯特別軍事行動的主帥後，俄羅斯採取過往美國侵略伊拉克、阿富汗及塞爾維亞的手法，無差別對軍事及民用設施狂轟濫炸，基本上癱瘓了烏克蘭大城市的交通、發電及供水設施，烏國人民生活無以為繼，當時大家已預期烏克蘭會有新一批全是女性及兒童的難民潮湧入歐洲。如今烏政府已協助大量城市人口撤離，聯合國估計再會有新一輪300萬以上難民湧入歐盟國家。

這個新浪潮使不少歐盟成員國吃不消，估計東歐國家會引導他們流入西歐德、法、意、荷、比等國。目前最先部署的德國政府也束手無策，只能依靠地區政府及社區組織，特別是教會的自發組織伸出援手。

就以柏林為例，市政府雖然一直聲言不會使烏克蘭難民露宿街頭，但開戰至今已收容了9萬名烏國難民，如今已經到了一屋難求的境地。一些早前到來有條件租住的人，也因為戰爭拖太長而無法再在旅店或民房居住，要另覓居所。柏林Markus社區一個教會就非常努力做榜樣，將教會的活動空間闢作收容難民的地方。柏林Tegel機場因為柏林Schoenefeld國際機場開始營運而漸被部分取替，已經開啟空間招待800人入住大宿舍，也會繼續開闢更多空間，估計最終可以照顧一萬人，但由於缺乏人手及資金，只能做較多臨時中轉工作。目前的憂慮是難民湧入的速度超過擴張收容的能力。

這階段連德國這較友善的人民也怨聲載道，不同政黨開始敦促政府致力停戰和談，停止送武器到烏克蘭以保留資源支援難民。不過，德國政府努力接收難民也有其隱藏的政治議程，因為德國生育率低，人口負增長，烏克蘭難民以年輕人口為主，特別是兒童乃社會發展未來的豐厚紅利，只要教育做得好，烏克蘭人是白種人，容易為德國人民接受，文化生活適應也容易，將是德國這科技及工業強國的生力軍。

不過，已經有政黨聲音警告，更大的憂慮和恐慌是俄烏戰爭之後，烏國殘破及社會失控，更多戰後生活不繼、受戰爭心理生理摧殘的烏國軍士，會湧入歐盟成員國「尋親」。到時要他們適應新生活，可能需要心理輔導、傷殘康復及生活津貼，那筆經濟開支及人力資源，政府的如意算盤有計上嗎？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻