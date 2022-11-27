娛圈單打：歲月不饒人　心善價更高

男神吳彥祖（Daniel）離港赴美發展已有很多年，香港觀眾也有很多年沒有見到他，日前終於傳來男神的最新消息。話說亞洲國際電影節與李小龍基金會頒發「李小龍獎」藉以表彰武術家，此前洪金寶也曾獲獎，最新一位得獎者正是Daniel。自小已是李小龍迷的他，在洛杉磯領獎時形容這是夢幻時刻，喜形於色。

Daniel在美國演出動作片居多，這個獎是對其身手的肯定。不過，網民偏偏錯重點，男神的武術造詣如何無人關心，反而將焦點集中在其臉容上，直指他皺紋多、臉頰凹陷、髮線後移，衰老了很多。

也難怪網民這麼大反應，皆因Daniel高大靚仔的形象實在太深入民心。他演出的第一套電影，開宗明義叫《美少年之戀》，顏值之高，可想而知；最為觀眾熟悉的《新紮師妹》系列，一張俊臉更是使他大受歡迎；其後的《單身男女》，飾演情深專一的建築師，將其優點發揮到極致，港女們紛紛淪陷，為之瘋狂。

然而，歲月就像一把屠豬刀，年輕時多麼漂亮精緻的容顏，時日過去必定會有所變化，男神也不可能例外。吳彥祖已經48歲，當然不可能還跟年輕時一個模樣，但最重要是好心地不變。這些年，他一直為亞裔在美國受到歧視甚至暴力對待發聲，並多次懸紅緝兇，包括去年曾同人合資2.5萬美元，呼籲民眾向警方提供奧克蘭惡意撞倒91歲亞裔老翁的犯人資料。

Daniel雖然在美國出生長大，但從來沒有忘記自己的中國人血統。如今皮相也許不如從前，但善良的內心卻是人人皆見。