功夫茶：亞洲欖總又出錯　做事求其點改過

古人云︰「人誰無過，過而能改，善莫大焉！」係嘅，人生流流長，總會行差踏錯一兩次。雖則唔可以話犯錯唔係問題，但始終時光唔可能逆轉，追悔無用，所以最緊要就係犯錯之後，知道自己做錯咗啲乜，然後盡力補救同改過，避免重蹈覆轍，咁先顯得難能可貴！之不過，世間上總係有啲人做事求求其其，得過且過，每次犯錯都口講知錯，點知轉個頭又一錯再錯，好似話亞洲橄欖球總會，就係一個「人辦」啦！

是咁的！香港男子七人欖球隊早前出戰亞洲系列賽南韓站嘅時候，主辦方有個「比初級更初級」嘅實習職員竟然將一首黑暴歌當成中國國歌播出，引起軒然大波！受到各界口誅筆伐之後，結果亞洲欖總主席親自來港，向港府同市民道歉，先勉勉強強叫做平息咗民憤。照常理嚟講，亞洲欖總就算做唔到「經一事、長一智」，至少會喺短時間內加倍小心，避免節外生枝啦！殊不知，香港欖球隊尋日轉戰阿聯酋站賽事，首仗對戰馬來西亞嘅時候，亞洲欖總嘅官網直播畫面中，竟然錯將斯里蘭卡奧委會嘅Logo當成港隊標誌；而馬來西亞一方，則錯用中國橄欖球協會嘅標誌！畫面維持咗大約20秒，大會先換番正確嘅標誌，簡直係貽笑大方！

假如話賽會職員因為係外籍，所以唔識中國國歌呢，勉強都算合理嘅，當個職員無常識囉！之但係，賽會職員唔認得參賽隊伍嘅標誌呢，就點都講唔通啦！敬業樂業係打工嘅基本態度，就算係初級職員，記唔晒球員名，至少要記住每隊嘅標誌啦，有冇理由會一次搞錯晒參賽雙方嘅標誌呢？今次事件充分反映出，賽會職員毫無專業可言，甚至連對參賽隊伍嘅基本尊重都冇。好歹都係國際賽事，主辦方工作態度就唔可以嚴謹啲嗎？

最好笑就係，亞洲欖總主席來港嘅時候，曾經許下承諾，會採取更嚴密措施，避免類似事件再次發生；話口未完，又衰多鑊，賽會職員就算唔識得尊重參賽隊伍，至少應該維護吓自己老闆嘅面子啦！接二連三嘅犯錯，就好似一巴接一巴咁摑落亞洲欖總主席度咁，非常丟架！講開又講，亞洲欖總錯嚟錯去，遭殃嘅總係港隊，真係可以叫巧合嗎？雖然香港男子欖球隊未拎過世界盃冠軍，但曾多次殺入決賽周，而且喺亞洲入面，港隊都稱得上係強隊，喺欖球界並非寂寂無聞，何解亞洲欖總好似對港隊毫無認識咁呢？實在令人懷疑，背後係咪有人搞鬼，故意針對香港呢？

尤其近年國際政治環境愈嚟愈惡劣，諸多體育盛事都受政治因素影響，即使係舉世矚目嘅國際足協世界盃都不能幸免，開幕至今未足10日，已經引起一大堆政治爭拗！最近呢幾次欖球賽出錯，原因係咪真係咁簡單，值得市民放長雙眼睇睇！