正論：醫護荒已成死結　引外援何必再拖

本港醫護人手嚴重不足早就不是新聞，隨着移民潮加劇，醫護流失情況愈演愈烈，而且人手不足已蔓延至前線支援人員。講句公道話，港府及醫管局對挽留人手可謂法寶出盡，連借糧買樓一招也推出，惟流失情況依然沒有改善。既然「向內求」沒有結果，「向外求」便是唯一之途，引外援、輸外勞已是刻不容緩。

有工會發表前線醫護及支援人手不足的問卷調查結果，當中97%受訪者表示疫情期間工作量增加，而89%認為所屬部門出現人手不足問題，更有43%曾考慮辭職。有受訪者直指，高峰期一間病房有逾70個病人，一人要負責整個病房的清潔工作，「做到喊」已成常態。團體促請政府及醫管局改善工作待遇，加薪留人。

本港醫護薪酬待遇一直非常優渥，但只限於醫生護士這類「上層」工作，「下層」的病人服務助理等支援人員，待遇只是一般。他們每日接觸病人的時間最長，「髒活」也是最辛苦，要求加薪無可厚非。問題是，現在欠的是人手，加薪頂多只能留人，無法吸納更多人入行，皆因前線支援工作屬厭惡性工作，年輕人鮮少入行，單靠加薪不足以解決人手不足問題。至於醫生和護士的流失率更高，2021/22年度醫管局全職醫生的流失率為6.9%，全職專職醫療人員的流失率達7.6%，全職護士的流失率更達8.2%，總離職人數共3,338人。移民潮至今不止，預料明年醫護離職潮只會更加惡化。

平情而論，港府及醫管局對挽留人手已經盡了很大努力，加薪升職、延長退休年齡只是基本，醫管局甚至推出置業低息貸款計劃，每位醫護只要工作滿3年即可借貸買樓，並可借足4年人工，借款上限為600萬元。早前醫衞局局長盧寵茂又表示，正研究強制醫護人員要服務一定年期才能離開公院，可謂軟硬兼施。然而，離職潮未見止血，人手不足雪上加霜。既然當局出盡可行方法也未能改善問題，引入外援便必須全速推行。

港府擬明年推出「特別計劃」，容許所有安老殘疾院舍，包括津助院舍輸入外勞，正是對症下藥之舉。當然，每次論及輸入外勞，工會必然反對，但只要是正確的、對社會好的，市民必然支持。當局既然可以為安老殘疾院舍引入外勞，為何不能為公院引入外勞擔任支援人員呢？

當然，大家都知本地醫護界是一座利益大山，支援職系引入外援或許較易，一旦觸及高高在上的醫生護士，阻力便非常大。立法會好不容易於去年10月通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，但至今獲批來港的海外醫生寥寥無幾。醫護界連政府擬強制醫護人員在公院服務一定年期才能離開都百般批評、大潑冷水，當知他們關心的根本不是病人福祉，而是自身利益。年年人手不足，年年要求加薪，惡性循環，沒完沒了，自私自利的戲碼市民早就看厭。港府不可能一味看醫護界臉色而犧牲病人福祉，加快引入外援，不能再拖！