香港的優勢和希望都在於國際化，而真正的國際化，不是英美化，或日韓化。

香港作為中國的城市，在許多方面都比不上廣州、深圳。香港沒有深厚的內地人脈，也缺乏廣大的地域以作馳騁或周旋。香港按內地的標準、內地的要求，打造出大灣區，結果還是廣州與深圳的同城化，港深同城不同心。過於執着中央的要求建設大灣區，卻丟失了國際化的發展，也連累廣州、深圳在大灣區裏缺乏香港國際化的助力，於國於港無益，且東亞會少了國際大都會，東京、首爾都補不上，亞洲區便剩下新加坡，也會成為歐美在亞洲的木馬。

香港真正的國際化是開放、包容，這似乎與當前香港政府與社會的取向不同。一是黑暴之後的民族主義反應，容易變成民粹主義。二是黑暴之後，要求不追究或輕追究，重建信任和諧之都，說得漂亮，但社會裏幾十年由外力培植的惡勢力不清，還伺機反撲，怎可奢言和諧。三是香港親英親美、反中反共勢力龐大，根深柢固，即使在國安法震懾下現時不敢起哄，可是陽奉陰違，用各種藉口，利用現時制度還存在眾多殖民舊因素，成事不足，敗事有餘。教育文化方面還在滲透，媒體上還是充斥仇恨、敵對，或縱容放任，埋首他們建造的香港小世界，看不到世界大變、中國大變、香港不能不變的大勢。

香港國際化的開放、包容，為的是多元化，從多元之間的融合碰撞找出新的發展。在殖民統治上百年、回歸缺乏去殖民化底下，香港的開放、包容需要全新創立，從外而內進行更新改造。否則的話，不是堅持英美殖民體系，便是民粹式的偏隘反對外來所有因素。

開放、包容的國際化，首要善待非華裔的居民，把多元化因素嵌進所有的政策去。這方面，新加坡的多元化體系有眾多香港可參考之處。政府強調的應是香港不單止是中國的香港，更是世界的香港。其次是教育與文化，中文為主，其他方言、語言為輔。港人應是國際人，學生要懂的不僅是兩文三語，還要其他的語種，學校教育不應只是中英文，且以英文壓倒中文。再次是對外開放，不限英美等發達國家，面向世界廣招世界各地人才、各地企業、各地投資，在防範顏色革命的同時全面開放，把香港打造為真正的國際大都會，中國的世界城市。