香港終審法院將在周一就黎智英聘請「洋律師」介入國安案、律政司申請上訴許可作出判決。上周五，終審法院「開庭」處理此案，三方——律政司代表、終審法院、黎智英的代表律師，各陳理據，唇槍舌劍。從終審法院首席法官及兩名常任法官的觀點看，最終判決的傾向性是明顯的。

這宗上訴案的焦點，是《港區國安法》的實施和本地司法系統實行普通法的相互關係問題，是香港發生的國安案件應由《港區國安法》為判案指引，還是由本地司法以普通法為指引。律政司強調，《港區國安法》源於內地刑法，海外大律師難以協助法庭詮釋，更會適得其反。終審法院質疑：國安案仍必須依循本地法例及普通法原則辦案。若果按照這個「原則」，《港區國安法》就會被架空、掏空，成為一紙空文。

現在這宗案子打到香港終審法院了，無論終院怎麼判，無論「黎智英方」、「律政司方」誰輸誰贏，都不能根本解決上述「不能相容」的矛盾。香港自身無法擺平《港區國安法》和香港司法體系、普通法的矛盾，它們是兩股道上跑的車。這個問題，只能中央出手解決。

眼前而論，終院若判「律政司方」勝，黎智英就不得聘「洋律師」介入國安案，黎智英就要從本地聘請代表律師。終院若判「黎智英方」勝，准許「洋律師」為黎智英抗辯，那就是不知把《港區國安法》置於何地？中央和港府能吞下這顆廢掉《港區國安法》武功的「毒丸」嗎？

中央要扳回這個局面的方法有二，一是按照香港《基本法》的規定，由全國人大常委會釋法，否決香港終院的判決，香港司法機構遵循人大釋法再審理此案。二是根據《港區國安法》的規定，把黎智英案移送內地國安司法機構審理；這個方法應優先考慮，一是《港區國安法》本就有此權力，二是應通過本案彰顯國安法不容挑戰的威權！