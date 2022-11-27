大學畢業禮對每位學生來說都是人生大事，意味着大學生涯告一段落，有些人會繼續深造，大部分人則將步入社會，所以畢業禮可以說是人生重要里程碑，應是莊重而歡樂的，出席者穿上禮服，就是對儀式表示尊重。然而，這些年香港校園烏煙瘴氣，畢業禮千奇百怪，沒有最荒謬，只有更荒謬。

君不見，中文大學日前舉行的畢業禮上，一班學生穿着自製黑色垃圾袋「畢業袍」，貼滿一身抗議標語，甚麼「合資格社畜」、「CUEX沙紙交易所」、「Canteen好L貴」、「未畢業就乞食」，簡直不堪入目。這就是部分大學畢業生的水平，將畢業典禮當成政治舞台也就算了，連示威標語也如此小學雞。更駭人聽聞的是，當大學保安出來維持秩序時，竟遭學生粗言穢語辱罵：「淨係識得搞學生，×你老母。」大家說說看，此等行為與街邊蠱惑仔有何分別？兩者最大分別是，蠱惑仔聚眾鬧事，必定被警方鎖上帶走，而大學生在校園肆意搗亂，卻能全身而退。

中大有「暴大」之稱，確實名不虛傳。雖然黑暴已經平息，但這間曾經淪為黑暴基地及「兵工廠」的大學，至今依然充滿邪氣。曾公開支持暴徒的校長段崇智獲得續約，固然匪夷所思，而早前發生的改校徽鬧劇，更是莫名其妙。教不嚴，師之惰，有這樣的校長，自然就有這樣的學生，所謂見怪不怪，其怪自敗也。

冰凍三尺，非一日之寒，大學畢業禮淪為政治表演舞台已成常態，並不止於中大而已。歸根究柢，一切都是因為姑息縱容導致，校方對學生的搗亂行為視若無睹，甚至變相默許，可能是出於本身的政治立場，也可能是懼怕學生黑惡勢力，不管是甚麼原因，結果都是令學生習非成是，愈來愈囂張。

人必自侮而後人侮之，這班大學生連自己的畢業禮都不尊重，又怎麼可能得到別人尊重？尤其是僱主，看到激進學生的所作所為，恐怕只能避而遠之，很少有人會引狼入室。國際高等教育評級機構QS早前公布亞洲大學最新排名，香港9所大學排名全線下跌，豈是無因。大學是社會的縮影，大學校園亂象不絕，正是社會泛政治化的結果。《港區國安法》實施後，社會似乎恢復寧靜，其實暗流湧動，反中亂港勢力伺機反撲，不放過任何搗亂機會，中大畢業禮上的政治鬧劇就是典型例子。