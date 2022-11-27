壹傳媒黎智英涉違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪，案件12月1日在高院開審。同案的6名前下屬，早前已經認罪並被判罪成，當中起碼有3人轉任污點證人頂證肥佬黎，令人見識何謂「牆倒眾人推」。

此案未開審先矚目，皆因黎智英反中亂港廿多年，一直是反對派頭面人物，與美英關係千絲萬縷，並多次公開要求美英制裁香港。無奈，在司法銅牆鐵壁的保護下，《港區國安法》一樣碰壁。黎智英堅持聘請英國御用大律師Tim Owen為其案件辯護，律政司提出反對，理由包括國安法的唯一官方語言是中文，防止外國或外部勢力干預香港事務、及保障國家機密免被外洩等，卻先後吃了兩次敗仗，先是被上訴庭駁回上訴，繼而連申請終院上訴許可也同樣被上訴庭拒絕。律政司在25日直接向終院申請上訴，只需一小時審理，但包括首席法官張舉能在內的法官，最終將判決結果押後至明日頒布。

早前上訴庭以黎智英案開審在即，時間緊迫，律政司提出新上訴論點嚴重干擾黎智英的法律團隊準備下月的審訊，為其中一個反對批出上訴許可的理據。在這麼「緊迫」的情況下，終院還要慢條斯理押後宣判，究竟是真有必要，還是礙於Tim Owen也在庭上旁聽，感到壓力，市民心中有數。

近年許多涉及黑暴的案件，法官都是用同一招押後宣判、擇日頒下判詞，來代替即時在庭上讀出判決。這就難怪黑暴案件長期積壓，審極審唔完，法庭不但拒絕加開特別法庭從速審理，反而不斷藉着擇日宣判而拖得更久，實在莫名其妙。唯一合理解釋，恐怕就是有壓力。