如果有兩口子在幾年前鬧彆扭，妻子嚷着要離婚，後來幾經商討，女方亦思之再三，最終決定留下來。不過，幾年過去了，丈夫卻性情大變，既與父母兄弟鬧翻，自己又不善營謀，全家變得債台高築，寅吃卯糧。郎君看來已非昔日之人，假如今天妻子舊事重提，再次提出離婚，未知讀者諸君，認為她對是不對？

英格蘭與蘇格蘭的關係，大抵也是這般模樣。蘇格蘭在8年前曾舉辦公投，決定是否脫離大英帝國獨立，當時的英格蘭為挽回「愛妻」之心，講盡甜言蜜語，說這個家園的前景將會如何秀麗。然而一切只是空言，在蘇格蘭公投後的第6年，英國便脫離歐洲聯盟，失去了這樣一個大靠山，國家自然要愈變愈窮。今日的大英帝國，倒有點像魯迅筆下的孔乙己，既不善營生，又愛充面子，身上最重要的資產，就只剩下一襲象徵讀書人的長衫。小說中沒提過孔乙己有老婆，作者大抵也在暗示，以他這副德性，根本不配討老婆，就算曾經有過，亦該早已仳離。

偌大一個英國，合共有6,000多萬人口，如今卻有超過1,000萬人，每天未必能吃得飽飯。面對這樣一個糟老頭子，妻子要棄他而去，按理也是情有可原。奈何蘇格蘭想在明年再次舉辦獨立公投，英國的國會和法院卻百般阻撓，堅決不讓對方如願。一對貧賤夫妻，如此互相纏擾，往後必將打鬧度日，試問又何苦來哉？英國的主政者可不明白，壓力愈大，招來的反抗力也愈大，即使蘇格蘭的獨立訴求暫時被打壓下去，長遠而言，亦必將成為大患。魯迅筆下的孔乙己，後來被打跛了腿，今日的英倫在胡攪下去，恐怕遲早也要折足，英國的為政者，真要好自為之。