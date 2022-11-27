法國哲學家卡繆有句名言：「一切人生的道德與責任，我皆學自足球。」然而，這並不代表任何事情均應塞進足球場，甚至將世界盃變得政治化。

全球矚目的卡塔爾世界盃，32支決賽周球隊已經全數登場，首圈最令人難忘的賽事，莫過於兩屆盟主阿根廷、4屆冠軍德國，分別不敵沙特阿拉伯、日本，當中尤以德國最令人無語。雖則爆冷輸波其實閒過立秋，但德國正選球員開賽前以手掩口拍照，向國際足協禁止戴上「彩虹臂章」出賽，若違反規定，開賽前可能會先被黃牌警告一事，發出無聲抗議，到頭來卻在球場上顧此失彼，不禁令人反思運動員究竟應該專注比賽，還是應該像政客一樣不放過任何機會以宣示其想法。

自從卡塔爾成功申辦世界盃，西方便將其人權狀況與賽事綑綁，包括德國在內的9支球隊更表明支持「One Love」運動，宣傳反歧視及支持性小眾群體等訊息。國際足協會長恩法天奴日前在記者會上批評西方沒有資格為其他人進行「道德教育」，惟足球政治化呈失控之勢，與國際足協先行「引外族入關」不無關係。

早在世盃外圍賽階段，西方以俄羅斯入侵烏克蘭為由，對俄肆意制裁，國際足協亦取消俄羅斯的參賽資格。先不說美國入侵阿富汗，國際間何以不見有同等的「正義」舉措？國際足協憑甚麼斷定俄羅斯國家足球隊成員，必然認同該國對烏的特別軍事行動，有俄羅斯國腳就表明反對戰爭，剝奪其參賽資格顯然是不講道理的政治決定，開了壞先例。有說法指國際足協是迫於壓力，因為波蘭、捷克與瑞典拒絕與俄羅斯比賽，其實任何單位都有拒絕出賽的自由，問題是，賽會應視之為自動棄權，而非讓政治入侵足球場。世界盃被政治騎劫，豈能怨人。