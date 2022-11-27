最新發表的審計報告檢視政府或公營機構多項工作表現，涵蓋交通運輸、醫療服務、社會福利和工程管理等多方面。疫情肆虐近3年，政府動用大量資源抗疫，並推出多輪防疫抗疫基金及保就業措施，本財政年度首6個月已錄得2,530億元赤字。惟同一期間，審計報告卻反映出政府存在懶政官僚文化，公共資源被浪費，納稅人看在眼裏，自然大感不滿。

審計報告中指出，土木工程拓展署在推行觀塘安達臣道發展計劃期間規劃混亂，導致超支近10億元；港珠澳大橋通車至今，香港口岸旅檢大樓58個出租處所逾四成空置；屯門公路監督工程失準，承建商錯誤評估若干斜坡狀況，須額外耗資2.8億元修正；水務署水管爆完又爆，滲漏無日無之，糟蹋珍貴食水之餘，亦浪費大量公帑；運輸署仍沿用舊有考牌主任報到值勤安排，雖增人手但排期考試時間反而更長，筆試題庫20年未有更新；尚有其他林林總總的紕漏，無法一一盡錄。

政府近年在大小工程上超支的情況已成常態，隨着未來更多大型發展項目上馬，政府工程絕對不能成為「肥豬肉」，政府處理工務工程時應首重質量、效率以及安全，切忌拖延及奢華，務必要加強監督控制成本，莫枉花公帑。

國家領導人曾寄語公僕要排解民生憂難、着實提高治理水平，特首李家超着重「關鍵績效指標」、重視政府工作「提速」和「提效」，審計報告絕不可漠視。政府做事要急市民所急，上行下效地改進問題，公帑要慳得就慳，應用則用，更要衡工量值，用得其所。各部門首長需做好管理，切忌因循怠慢，得過且過，要切實為民做實事，真正做到「以結果為目標」。